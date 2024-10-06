中朝建交75週年　習近平金正恩互致賀電

新華社10月6日報道，中共中央總書記、國家主席習近平同朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩互致賀電，熱烈慶祝兩國建交75周年。



習近平指出，75年前，中朝正式建立外交關係，掀開兩國關系新的歷史篇章，具有劃時代的重要意義。75年來，兩國在鞏固人民政權、維護國家主權的鬥爭中相互支持，在加強交流合作、推進社會主義建設的道路上攜手前行，在促進地區和平穩定、維護國際公平正義的事業中密切協作。中朝傳統友誼歷經時代變遷和國際風雲變幻的考驗，成為兩國和兩國人民共同的寶貴財富。

圖為2019年6月21日，朝鮮領導人金正恩與中國國家主席習近平握手。（路透社）

習近平強調，高度重視中朝關係發展，近年來和金正恩多次會晤並通過函電等保持密切溝通，共同引領和推動中朝關係深化發展。新時期新形勢下，中方願同朝方一同，以兩國建交75周年為契機，加強戰略溝通協調，深化友好交流合作，續寫中朝傳統友誼新篇章，共同推動兩國社會主義事業行穩致遠，更好造福兩國人民。

朝中社2024年9月10日發布照片，朝鮮領導人金正恩在平壤發表演說。（Reuters）

金正恩表示，75年前，朝鮮民主主義人民共和國與中華人民共和國正式建立外交關係，朝中友好關係進入新的歷史發展階段。75年來，兩黨兩國秉持對自身事業正當性的堅定信念，戰勝各種考驗和挑戰，在社會主義道路上奮勇前進。一如既往地繼承和發展具有悠久歷史和優良傳統的朝中友誼符合兩國根本利益。朝鮮黨和政府將按照新時代要求，為鞏固和發展朝中友好合作關係繼續作出努力。祝願中國人民在以習近平總書記為核心的中國共產黨領導下，在全面建設社會主義現代化國家的征程中不斷取得新的成就。