哈馬斯突襲以色列1周年　全球多處反戰示威　華盛頓有人自焚

哈馬斯突襲以色列1周年前夕，全球多個地方在10月5日有民眾發起反加沙戰爭的集會。部分地方的示威演變成警民衝突，而在華盛頓白宮附近的示威，就有示威者自焚。



巴勒斯坦哈馬斯（Hamas）武裝分子去年10月7日襲擊以色列南部，據以色列統計，事件造成1200人死亡，約250人淪為人質。

加沙衛生部稱，以色列隨後對加沙的軍事襲擊已造成近4.2萬名巴勒斯坦人死亡。還導致230萬人幾乎全部流離失所，引發饑荒，並導致國際法庭提出種族滅絕指控，但遭以色列否認。

而在這次衝突的1周年前夕，《華盛頓郵報》報道，華盛頓有民眾舉行示威，抗議美國支持以色列在加沙和黎巴嫩的軍事行動。白宮附近的示威中有一男子自焚，警察跑向該男子為其滅火後，已將其帶走並驅散人群和封鎖現場。目前未知自焚者的動機及傷勢。

在倫敦，當親巴勒斯坦示威者走過時，反示威者揮舞以色列國旗。據警方稱，抗議活動期間有15人被捕。

10月5日，加沙戰爭週年前夕，倫敦示威者聲援巴勒斯坦。(Reuters）

在巴黎，黎巴嫩裔法國示威者Houssam Houssein說：「我們很擔心爆發區域戰爭，因為目前與伊朗、伊拉克和也門關係相當緊張」。

另外在羅馬，同日亦有約6,000名抗議者不顧禁令在市中心遊行。爆發衝突後，警方發射了催淚氣體和水槍驅散人群。

10月5日，意大利羅馬，金融衛隊與支持巴勒斯坦的反加沙戰爭示威者爆發衝突。（Reuters）

在馬尼拉，示威者在美國駐馬尼拉大使館前舉行示威活動，反對華盛頓支持以色列，但遭到阻止後，與防暴警察發生衝突。

10月5日，菲律賓馬尼拉警方阻擋示威者前往美國駐馬尼拉大使館，爆發衝突。（Reuters）

在柏林，警察與撐巴勒斯坦抗議者發生衝突。

支持者對相關抗議和反抗議中驚人的反猶太主義和仇恨伊斯蘭言論表示擔憂。人權倡議者警告說，世界各地針對穆斯林和猶太人的威脅不斷增加。