韓前總統文在寅女兒涉酒駕遭調查　韓議員怒批「酒駕＝謀殺」

韓聯社10月6日報道，韓國前總統文在寅的女兒文多惠（문다혜，音譯）涉嫌酒駕，被首爾龍山警察署調查。韓國議員金章謙（김장겸）批評文多惠，還諷刺其父任職總統期間將酒駕定義為「謀殺行為」。



事發於5日凌晨2時51分左右，文多惠駕車駛至首爾龍山區梨泰院漢密爾頓酒店前，切線時與一輛的士碰撞，消息指的士司機受輕傷。經酒精測試後證實，她的血液酒精濃度為0.14%，達到吊銷駕照標準（0.08%以上）。警方計劃向文多惠問話，了解事故原委。

韓國國民力量黨議員金章謙對此在Facebook批評：「酒後駕車就是謀殺，以前跟我一起住在青瓦台的人說過…不管你父親怎麼詭辯，我們必須聽從這句話。」

文在寅執政期間，曾在2018年10月於高級助理會議下令加強對初犯的懲罰，他表示：「醉酒駕駛事故不是過失，而是可能成為謀殺或徹底摧毀另一個人的一生的行為。」

金章謙還諷刺文多惠9月4日在X（舊稱Twitter）上就檢方針對她等人進行的調查發文「我不會再容忍了」，說：「她說她不會容忍，最終採取了行動。」

據報道，韓國檢方正在調查泰國易斯達航空公司（Easter Jet）涉嫌違規聘用文在寅前女婿、文多惠前夫徐某一事。韓國易斯達航空與由文在寅同黨的共同民主黨前國會議員李相稷（이상직）創辦，並於2017年成立泰國分公司，其實際所有人也是李相稷。全州地方檢察廳8月末還突擊搜查文多惠位於首爾的住處，並在搜查令中將文在寅列為涉嫌受賄的疑犯。