Elon Musk更新社交平台頭像　戴MAGA帽撐特朗普

10月5日，美國富豪、Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）更新旗下平台X（舊稱Twitter）上的賬號頭像，圖中他頭戴寫有「讓美國再次偉大」（MAKE AMERICA GREAT AGAIN，簡稱MAGA）的帽子。此前他參加美國前總統特朗普（Donald Trump，又稱川普）的競選集會。



2024年10月5日，美國富豪、Tesla首席執行官馬斯克(Elon Musk)更新了旗下社交平台X（舊稱Twitter）賬號頭像，頭像中馬斯克頭戴一頂「讓美國再次偉大(Make Americe Great Again)」的帽子。（X/ @elonmusk）

特朗普早在2016年美國總統大選就提出「讓美國再次變得偉大」的競選口號。此次馬斯克更新X賬號頭像，是對特朗普參選公開支持，並表明其右傾的政治立場。

10月5日較早時間，特朗普重返「未遂刺殺」事件發生地——賓夕法尼亞州巴特勒市舉行競選集會，馬斯克出席發表演講，並頭戴深色「MAGA」帽子公開表達對特朗普的支持。這是馬斯克公開支持特朗普後，首次參加其競選活動。

美國大選：馬斯克現身特朗普在賓州巴特勒的拉票活動。（REUTERS）

7月經歷刺殺事件後，特朗普10月5日重回巴特勒舉行集會。當時特朗普遇刺幸未有生命危險，施襲的槍手Thomas Matthew Crooks則被聯邦調查局（FBI）狙擊手擊斃。

馬斯克10月4日回覆特朗普在X（Twitter）預告巴特勒集會的文章，稱會到現場支持。

馬斯克形容這場大選是「一定要贏的形勢」，因此呼籲支持者登記投票。