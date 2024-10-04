朱克伯格取代貝索斯成全球第二富豪　仍落後Elon Musk近4000億元

彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaire’s Index）最新數據顯示，Facebook母企Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）的財富於10月3日超越美國亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos），首次成為世界第二大富豪，惟仍落後世界首富馬斯克（Elon Musk）500億美元（約3,881億港元）。



朱克伯格憑藉其持有Meta的13%股票，其淨資產自2024年初已增加780億美元（約6,000億港元），升幅超過彭博億萬富豪指數追蹤500名最富有人士中的任何一人。

Meta股價截至3日，已較1月初上漲約68%；而朱克伯格的淨資產於同日達到2,062億美元的高位，比貝索斯多出11億美元（約85億港元）。