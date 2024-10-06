以軍猛烈空襲貝魯特 伊朗6日晚至翌晨取消所有機場航班
撰文：蕭通
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中東局勢繃緊，在以巴新一輪衝突爆發一周年前夕，以色列在10月6日從凌晨起，猛烈空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，同時首次轟炸黎巴嫩北部的一個巴勒斯坦難民營，目標是真主黨和哈馬斯武裝分子。 伊朗同日宣布從晚上9時起至翌晨6時，取消所有機場航班，令外界憂慮可能發動反擊。而伊朗1日向以色列發動導彈襲擊時，也曾對航班實施管制。
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以軍強烈轟炸從6日凌晨0時前後開始，一直持續到週日，爆炸聲席捲貝魯特全市，並引發持續近30分鐘的紅色和白色閃光，從幾公里外都可以看到。此前以色列軍方敦促居民撤離貝魯特南郊達希耶（Dahiyeh）地區，該處居民以什葉派為主。
黎巴嫩教育部官員6日表示，由於以色列的攻擊，迫使超過100萬人逃離。黎巴嫩125萬小學生中，近一半已經流離失所。
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隨著以巴新一輪衝突爆發將滿一周年，英國倫敦市中心約有4萬名親巴勒斯坦民眾遊行示威；意大利羅馬、西班牙巴塞隆拿、菲律賓馬尼拉、南非開普敦，和美國的紐約市、華府白宮附近，均有示威活動。
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