以媒：哈馬斯領導人為防暗殺棄電話轉紙筆通訊　斡旋工作更難

自哈馬斯2023年10月7日攻入以色列擄走多名人質後，兩方爆發的戰爭快將屆滿1周年，以色列傳媒10月6日引述負責斡旋停火談判、不具名的卡塔爾官員透露，哈馬斯領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）仍然在生，但他不再使用電話，轉用紙與筆通訊，此對調解工作也構成挑戰。



外媒自9月底傳出辛瓦爾「失去聯絡」多日的消息，外界一直猜測他的動向，甚至傳出他可能已經遇襲死亡。以色列新聞網站N12在10月6日引述卡塔爾官員報道，證實他還在生，指辛瓦爾考慮到哈馬斯與真主黨領導人連番被暗殺身亡後，決定不再通過打電話和斡旋方溝通，改為用紙筆通訊，令斡旋工作更難展開。

官員又指，人質很可能獲安排在辛瓦爾的周圍。

卡塔爾官員還向以色列人質家屬透露，以色列的暗殺行動與談判協議不相符。

2024年8月12日，伊朗德黑蘭，圖為一棟印有哈馬斯領導人辛瓦爾圖像的廣告牌。（Reuters）

哈馬斯前領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗遇襲身亡，哈馬斯指責以色列施襲，以色列未證實。以軍9月28日宣布擊殺黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）。