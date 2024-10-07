巴基斯坦機場外爆炸1死10傷 傳針對中國公民 分離主義組織認責
撰文：蕭通
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上合組織成員國政府首腦（總理）理事會會議10月15日至16日在巴基斯坦舉行前，該國卡拉奇機場（Karachi Airport）附近10月6日發生大規模爆炸，造成至少1人死亡、10人受傷，並有幾輛汽車受損。巴基斯坦分離主義組織俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army）已為事件承認責任。信德省內政部表示，初步相信爆炸由土製炸彈引發。
外媒引述內政部官員消息，這是針對中國公民的攻擊，傷者包括一名中國人，但此消息尚未獲官方證實。社交平台消息則流傳，爆炸是針對載有中國企業工程師及保安人員的車隊，此說法亦未獲證實。
警方和地方政府表示，一輛運油車在機場外爆炸。但地方官員指，這是針對外國人的襲擊。 畫面顯示，爆炸引起大火，多輛汽車燒毀，現場竄起濃煙。有機場職員指爆炸威力驚人，令機場的建築物震動。
美聯社引述內政部官員稱，這是針對中國公民的攻擊，傷者包括一名中國人。當地救護人員則稱， 傷者中有一人危殆，已知其中4名傷者是保安人員。
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