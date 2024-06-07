習近平會晤巴基斯坦總理夏巴茲　籲建中巴經濟走廊「升級版」

中國國家主席習近平6月7日下午人民大會堂會見巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif，下稱夏巴茲）。



習近平指出，中國和巴基斯坦是山水相連的好鄰居、信義相交的好朋友，更是守望相助的好夥伴、患難與共的好兄弟。中巴全天候戰略合作夥伴關係不斷深化，擁有堅實的民意基礎、強大的內生動力、廣闊的發展前景。中方願同巴方堅定相互支持，拉緊合作紐帶，深化戰略協調，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，為地區和平、穩定、發展、繁榮作出更大貢獻。

習近平強調，中巴鐵杆友誼歷久彌堅，關鍵在於雙方始終相互理解、高度信任、堅定支持。感謝巴方在涉及中國核心利益和重大關切問題上長期堅定支持中國。中方也將一如既往堅定支持巴方捍衛國家主權和領土完整，支持巴方走符合本國國情的發展道路，支持巴方堅定打擊恐怖主義。中方願推動高質量共建「一帶一路」同巴方發展規劃對接，因地制宜開展農業、礦業、社會民生等領域合作，以打造中巴經濟走廊「升級版」為中心，共建增長、民生、創新、綠色、開放「五大走廊」，推動高質量共建中巴經濟走廊走深走實，助力巴基斯坦經濟社會發展。希望巴方持續創造安全、穩定、可預期的營商環境，切實保障在巴中方人員、項目、機構安全。中方願同巴方加強在聯合國、上海合作組織等多邊機制內的協調配合，共同推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，聚焦發展議程，應對安全挑戰，完善全球治理，維護發展中國家共同利益和國際公平正義。

2024年3月8日，在位於首都伊斯蘭堡的總理府，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫接受新華社記者專訪。（中國政府網站）

夏巴茲表示，在習近平主席英明領導下，中國在脫貧、反腐和發展方面取得世界矚目的偉大成就。習近平主席的遠見卓識和傑出領導力，得到巴基斯坦人民和世界各國人民的由衷敬佩和高度評價。習近平主席着眼全人類福祉，積極促進世界和平，主張對話而不對抗，提出的共建「一帶一路」和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，為解決當今世界面臨的問題，推動建設更加和平、美好的世界提供了戰略引領，巴方高度讚賞並全力支持。中巴經濟走廊有力促進了巴基斯坦國家發展，實實在在地造福了巴基斯坦人民。巴方將學習借鑑中國的治國理政經驗，同中方持續高質量共建「一帶一路」，深化各領域務實合作。巴政府再次對今年3月達蘇恐襲事件造成中方人員遇難表示深切哀悼，將堅決打擊並嚴懲涉案恐怖分子，採取切實有效措施，確保在巴中方人員、機構的安全。他願重申，沒有任何勢力能夠阻擋中國發展壯大，沒有任何勢力能夠動搖巴中鐵杆友誼。巴方將堅定不移做中國最可信賴的朋友和夥伴。一個中國原則是巴政府堅定不移的承諾，台灣是中國領土不可分割的一部分。巴方將繼續毫不遲疑地堅定支持中國在涉台、涉藏、涉疆、南海等所有核心利益問題上的立場。

王毅、張又俠參加會見。