中資車隊巴基斯坦機場外遭炸彈襲擊　中國公民2死1傷

巴基斯坦卡拉奇機場（Karachi Airport）附近10月6日發生大規模爆炸，造成多人死傷。中國駐巴基斯坦使領館7日證實2名中國人喪生，另外1名中國人受傷，並譴責事件。



事發於當地時間6日晚上11時左右，巴基斯坦中資企業卡西姆港發電有限公司的車隊駛至卡拉奇機場附近時遇襲。警方和地方政府表示，一輛運油車在機場外爆炸。信德省內政部表示，初步相信爆炸由土製炸彈引發。

地方官員當時指，這是針對外國人的襲擊；而社交平台消息則流傳，爆炸是針對載有中國企業工程師及保安人員的車隊。 網上片段畫面顯示，爆炸引起大火，多輛汽車燒毀，現場竄起濃煙。有機場職員指爆炸威力驚人，令機場的建築物震動。

巴基斯坦分離主義組織俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army）已為事件承認責任。