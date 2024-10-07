哈薩克舉行核電站建設公投　國內能源供給難滿足需求

前蘇聯加盟共和國、中亞國家哈薩克周日（10月6日）就是否建設第一座核電站進行全民公投。



哈薩克正在尋求分階段淘汰污染環境的燃煤發電站，總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）領導的政府於是建議建設核電站，但計劃面對輿論批評，人們擔心核電站安全、蘇聯核試驗遺留問題以及俄羅斯可能會參與發展項目。

一個高人氣的博主寫道：「我得出的結論是，（托卡耶夫辦公室）已經做出了建造核電站並與俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）一起建造核電站的決定，並且正在邀請哈薩克人民前往投票站作為『公證人』，用他們的選票來認證這一決定。

內閣已經選定在巴爾卡什湖畔（Lake Balkash）的烏爾肯村建造核電站。一些當地人希望該項目能帶來就業機會，另一些人則對湖水質量是否會受影響感到擔憂。

2024 年10月6日，哈薩克總統托卡耶夫在該國阿斯塔納（Astana）的一個投票站就核電廠建設公投進行投票。（Reuters）

能源主要依靠燃煤 電力大部分來自俄羅斯

哈薩克的天然氣儲量相當大，但這個人口2000萬的國家主要依靠燃煤電站來滿足電力需求，並輔以一些水力發電站和不斷發展的可再生能源行業。

可是，由於許多發電設施陳舊以致難以滿足國內需求，哈薩克已經進口電力，其中大部分來自俄羅斯。

政府說，哈薩克需要可靠的能源供應來補充可再生能源，而且由於哈薩克是世界上最大的鈾生產國之一，核電是合理的選擇。

2024 年10月6日，哈薩克阿拉木圖（Almaty）地區烏爾肯村，人們在關於核電廠建設的公投中在投票站外拍照。（Reuters）

然而，哈薩克沒有將鈾濃縮到可以用作燃料的程度。內閣估計建造一座核電站將耗資100億至120億美元。

批評者說，天然氣發電站也可以實現同樣的目標，儘管它們仍然使用化石燃料，但污染比燃煤發電站要少得多，風險也較小。

1986年切爾諾貝爾核災難發生時，哈薩克還是蘇聯的一部分，數萬名哈薩克人參加了隨後的清理行動，這給許多人帶來了終生健康問題。

切爾諾貝爾核電廠：烏克蘭切爾諾貝爾核電廠附近的普里皮亞季在1986年的核電廠事故中受嚴重輻射污染。圖為2017年8月18日，普里皮亞季的嚴重輻射污染警告牌。（Getty）

哈薩克還是蘇聯數百次核武器試驗的地點，這些試驗導致大片土地無法居住，附近居民患病。

公投需要超過50%的登記選民投票才會被視為有效。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

