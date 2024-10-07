法國以色列元首通話　馬克龍重申對以安全承諾　要求停火

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在以色列與哈馬斯衝突一周年前夕與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話，他重申法國對以色列安全「堅定不移的承諾」，但同時堅持要求以色列在加沙地帶和黎巴嫩停火。



綜合新華社和法媒報道，馬克龍上星期天（10月6日）在電話中告訴內塔尼亞胡，他相信停火的時機已經到來。此前一天，馬克龍表示支持停止向以色列提供可用於加沙戰爭的武器，引發內塔尼亞胡的激烈回應。

法國總統府愛麗舍宮當晚發表新聞公報說，馬克龍和內塔尼亞胡在通話中，「以非常坦率和尊重法以友誼的方式」詳細討論中東局勢。兩人承認存在意見分歧，並希望彼此能夠相互理解。

2024年9月22日，法國巴黎，圖為法國總統馬克龍在會議上發表講話。（Reuters）

馬克龍說，他相信中東地區停火的時機已經到來。無論是西方向以色列交付武器，還是以色列延長在加沙地帶的戰爭並將戰火蔓延至黎巴嫩，都無法帶給以色列人和地區所有民眾期望的安全。

馬克龍強調必須立即做出努力，制定以色列和中東地區安全所必需的政治解決方案。

2024年9月27日，美國紐約，圖為內塔尼亞胡在聯合國大會上發表講話。（Reuters）

法國總統府公報說，正在中東訪問的法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）星期一（7日）將與以色列官員舉行會談，並將在未來幾天就中東局勢向馬克龍進行匯報。

馬克龍10月5日呼籲停止為以色列在加沙地帶作戰提供武器。對此，內坦亞胡辦公室發表聲明說，法國和其他提出對以色列實施武器禁運的西方國家都應該「感到羞恥」。愛麗捨宮上星期六（5日）晚上對內塔尼亞胡的「過分言論」表示遺憾，但同時強調法國仍是以色列「堅定不移的朋友」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

