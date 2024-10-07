黎巴嫩傳呼機爆炸案 美媒：以色列改裝埋炸藥監聽真主黨已9年
撰文：官祿倡
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黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的一款傳呼機在9月17日爆炸，37死近3,000傷。外界指控以色列對此負有責任，美媒10月5日揭露內幕，指以色列自2015年準備這項計劃，還利用改裝後埋有炸藥的對講機監聽真主黨至今，最終由總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）下令引爆。
《華盛頓郵報》5日引述以色列、中東、美國官員，指這項計劃由以色列摩薩德（情報和特勤局，Mossad）準備，早在2015年就開始將埋有炸藥的對講機運抵黎巴嫩。
以色列利用對講機監聽真主黨至今，還開發出新產品——埋入炸藥的傳呼機。傳呼機在以色列改裝，裏面的爆炸裝置用特別方式安裝，就算拆開檢查、甚至用X光都不會發現。
摩薩德還令傳呼機爆炸前發送特殊「加密訊息」，須用雙手持機操作才能看到，旨在造成更大損傷。內塔尼亞胡9月12日召集人員開會，才令這項計劃讓眾人知道。
爆炸案發生後，遠在台灣的生產商金阿波羅和一間位於匈牙利、名為BAC的經銷商捲入事件。外界質疑金阿波羅公司生產的傳呼機令慘案發生，它隨後澄清僅授權給BAC，並未生產銷售涉事產品。BAC公司則因旗下行政總裁涉嫌履歷造假，遭到外界質疑。
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