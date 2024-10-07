韓媒：韓國調查TikTok是否違反《個人資訊保護法》
撰文：成依華
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韓國傳媒10月7日報道，根據來自韓國資訊通訊行業和相關部門的消息，韓國個人資訊保護委員會正調查中國短影片社交平台TikTok（抖音海外版）違反《個人資訊保護法》的可能性。
韓聯社報道，若委員會發現TikTok有違法的情況，將按照相關程序正式調查。
報道引述來自廣電通訊委員會的消息人士指，從TikTok服務條款和應用程式看，韓方認為私隱保護條款中「明示同意」部份存在問題，將在具體審查後，採取相應措施。
報道談到TikTok和TikTok Lite沒有公開用戶註冊時可以具體閱讀用戶協議和私隱政策的方法，遭質疑違反韓國《個人資訊保護法》，TikTok也被指以默認同意方式強制用戶在註冊後立刻同意播放廣告。
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