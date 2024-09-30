土耳其TikTok網紅Kubra Aykut離奇墜樓亡　昔「跟自己結婚」爆紅

土耳其TikTok網美艾庫特（Kubra Aykut）2023年舉行了一場「沒有新郎的婚禮」，她身穿白紗嫁給自己，相關影片也讓她一炮而紅。然而近日卻傳出，她從一棟豪華公寓的5樓墜落，得年26歲。



此外，警方在現場發現疑似遺書，目前仍在調查其死因。

土耳其TikTok網美艾庫特2023年舉行了一場「沒有新郎的婚禮」，一炮而紅。（IG@kubrasalofficial）

土耳其TikTok網美艾庫特2023年舉行了一場「沒有新郎的婚禮」，一炮而紅。（IG@kubrasalofficial）

土耳其TikTok網美艾庫特2023年舉行了一場「沒有新郎的婚禮」，一炮而紅。（IG@kubrasalofficial）

土耳其TikTok網美艾庫特2023年舉行了一場「沒有新郎的婚禮」，一炮而紅。（IG@kubrasalofficial）

土耳其TikTok網美艾庫特2023年舉行了一場「沒有新郎的婚禮」，一炮而紅。（IG@kubrasalofficial）

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根據《新德里電視台》報道，艾庫特在去世前幾天曾在社交媒體po出多篇貼文，引起粉絲擔憂。

她甚至在逝世的數小時前，在社群媒體公開自己對於體重的焦慮。她寫道：

我努力打起精神，但還是無法增重。我每天都會掉1公斤。我真的不知道該怎麼辦，我必須趕快增肥。

令粉絲心碎。

而她的最後一支TikTok影片則是她墜樓前在打掃公寓的畫面。

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艾庫特在2023年憑藉著「沒有新郎的婚禮」系列影片在TikTok上爆紅，她在影片中，穿著華麗的白色婚紗，並戴上王冠，象徵性地「嫁給自己」。

艾庫特當時強調，自己找不到合適的新郎。而在婚禮後，她還獨自開車離開，手捧花束並大聲歡呼。

在另一支爆紅的影片中，她則是穿著婚紗吃著漢堡，自嘲是「緊張的新娘」。

艾庫特近日被發現從一棟豪華公寓墜落，警方則在附近發現她的遺書。

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艾庫特的死訊傳出後，震驚網友，粉絲們也紛紛表達哀悼之情，並稱她是「擁有美麗靈魂的天使」。

土耳其當局已經針對艾庫特的死展開調查，目前她的遺體已經交由法醫驗屍。

而她的家人則會在艾庫特父母居住的小鎮為她舉行葬禮。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】