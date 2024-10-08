印尼準正副總統疑因社媒舊賬鬧翻　兩大政治家族或生嫌隙

撰文：聯合早報
出版：更新：

印度尼西亞候任副總統吉卜蘭（Gibran Rakabuming Raka）因一宗舊社媒賬號誹謗候任總統普拉博沃（Prabowo Subianto）的事件消失幾個星期後，上星期六（10月5日）在印尼國民軍建軍節上露面。印尼政治分析師擔心，事件可能會影響普拉博沃同吉布蘭及他父親、總統佐科維多多（Joko Widodo）的關係。

吉卜蘭身着黑色西裝和紅色領帶，與普拉博沃以及其他政要一起出席活動。兩人迎接乘坐總統專車抵達的總統佐科和第一夫人伊莉亞娜（Iriana Widodo），然後一起走進會場。

2024年8月16日，印度尼西亞雅加達，普拉博沃（Prabowo Subianto）在國會大樓出席一年一度的國情諮文發表會，迎接國家獨立日。（Reuters）

這是普拉博沃和吉卜蘭被懷疑關係破裂後首次在公開場合會面。兩人被傳不和的起因是，印尼網民8月底翻出曾經很受青年歡迎的網絡論壇Kaskus上一個名為「Fufufafa」的舊社媒賬號。這個賬號在2014年至2019年間發表了許多對普拉博沃的侮辱或誹謗言論，例如對普拉博沃的獨生子發表了仇視同性戀的言論。

有網民聲稱能證明這個賬號屬於吉卜蘭，稱賬號使用了吉卜蘭的餐飲公司Chilli Pari的電郵地址和與他名下的數碼錢包關聯的電話號碼。

上個月，當記者詢問此事時，吉卜蘭既沒有證實也沒有否認擁有該賬號，只讓媒體「直接問賬號所有者」。不過，通信與資訊科技部長布迪否認此事，說是謠言。

自此之後，吉卜蘭就一直缺席公開活動。印尼坊間一直流傳普拉博沃與吉卜蘭不咬弦的消息，Fufufafa事件更讓兩人關係鬧僵。

不過，普拉博沃領導的大印尼運動黨嘗試淡化兩人不和的傳言。黨秘書長蘇夫米9月30日告訴印尼時代網，普拉博沃和吉卜蘭保持日常聯繫，討論新政府的內閣組成。

兩大政治家族或生嫌隙

印尼媒體分析指出，雖然普拉博沃和吉卜蘭目前看起來依然關係不錯，但不排除這一事件可能導致普拉博沃和佐科家族之間出現嫌隙，關係是否惡化取決於吉布蘭是否真的擁有該賬號。

佐科維多多長子吉卜蘭（Gibran Rakabuming Raka）2023年10月25日出席競選活動（Reuters）

政治分析員阿迪（Adi Prayitno）說：「如果吉布蘭被證實是賬號所有者，這可能會對兩人未來的關係產生巨大的心理影響，因為普拉博沃受到了極嚴重的人身攻擊。」

智庫Trias Politika Strategis分析員阿貢（Agung Baskoro）說，如果證實吉布蘭擁有該賬號，普拉博沃可能就有藉口在未來五年與佐科保持距離。

蘇夫米說，普拉博沃並不太在意那個舊賬號的帖文，並說該賬號從未成為黨內討論的課題。「據我所知，普拉博沃不太擔心。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

印尼候任總統訪問澳洲　與阿爾巴尼斯簽署防衛合作協議印尼候任總統普拉博沃控制議會多數席位印尼國慶爭議：佐科維多多豪擲2400多億新建首都如何了？
印尼
佐科維多多
政客醜聞
東南亞
東盟
社交網絡