印尼準正副總統疑因社媒舊賬鬧翻　兩大政治家族或生嫌隙

印度尼西亞候任副總統吉卜蘭（Gibran Rakabuming Raka）因一宗舊社媒賬號誹謗候任總統普拉博沃（Prabowo Subianto）的事件消失幾個星期後，上星期六（10月5日）在印尼國民軍建軍節上露面。印尼政治分析師擔心，事件可能會影響普拉博沃同吉布蘭及他父親、總統佐科維多多（Joko Widodo）的關係。



吉卜蘭身着黑色西裝和紅色領帶，與普拉博沃以及其他政要一起出席活動。兩人迎接乘坐總統專車抵達的總統佐科和第一夫人伊莉亞娜（Iriana Widodo），然後一起走進會場。

2024年8月16日，印度尼西亞雅加達，普拉博沃（Prabowo Subianto）在國會大樓出席一年一度的國情諮文發表會，迎接國家獨立日。（Reuters）

這是普拉博沃和吉卜蘭被懷疑關係破裂後首次在公開場合會面。兩人被傳不和的起因是，印尼網民8月底翻出曾經很受青年歡迎的網絡論壇Kaskus上一個名為「Fufufafa」的舊社媒賬號。這個賬號在2014年至2019年間發表了許多對普拉博沃的侮辱或誹謗言論，例如對普拉博沃的獨生子發表了仇視同性戀的言論。

有網民聲稱能證明這個賬號屬於吉卜蘭，稱賬號使用了吉卜蘭的餐飲公司Chilli Pari的電郵地址和與他名下的數碼錢包關聯的電話號碼。

上個月，當記者詢問此事時，吉卜蘭既沒有證實也沒有否認擁有該賬號，只讓媒體「直接問賬號所有者」。不過，通信與資訊科技部長布迪否認此事，說是謠言。

自此之後，吉卜蘭就一直缺席公開活動。印尼坊間一直流傳普拉博沃與吉卜蘭不咬弦的消息，Fufufafa事件更讓兩人關係鬧僵。

不過，普拉博沃領導的大印尼運動黨嘗試淡化兩人不和的傳言。黨秘書長蘇夫米9月30日告訴印尼時代網，普拉博沃和吉卜蘭保持日常聯繫，討論新政府的內閣組成。

兩大政治家族或生嫌隙

印尼媒體分析指出，雖然普拉博沃和吉卜蘭目前看起來依然關係不錯，但不排除這一事件可能導致普拉博沃和佐科家族之間出現嫌隙，關係是否惡化取決於吉布蘭是否真的擁有該賬號。

佐科維多多長子吉卜蘭（Gibran Rakabuming Raka）2023年10月25日出席競選活動（Reuters）

政治分析員阿迪（Adi Prayitno）說：「如果吉布蘭被證實是賬號所有者，這可能會對兩人未來的關係產生巨大的心理影響，因為普拉博沃受到了極嚴重的人身攻擊。」

智庫Trias Politika Strategis分析員阿貢（Agung Baskoro）說，如果證實吉布蘭擁有該賬號，普拉博沃可能就有藉口在未來五年與佐科保持距離。

蘇夫米說，普拉博沃並不太在意那個舊賬號的帖文，並說該賬號從未成為黨內討論的課題。「據我所知，普拉博沃不太擔心。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

