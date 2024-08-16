印尼候任總統普拉博沃控制議會多數席位

即將出任印尼總統的國防部長普拉博沃（Prabowo Subianto）獲得國會多數席位，此前在2月選舉中支持他競爭對手的政黨宣布加入他的聯盟。



2024年8月16日，印尼雅加達，候任總統普拉博沃（Prabowo Subianto）在出席國情咨文發表會後與總統佐科維多多（Joko Widodo）離開國會大樓。（Reuters）

路透社8月15日報道，佔國會席位約10%的國家民主黨（NasDem）8月15日晚間宣布支持即將上任的普拉博沃政府。此舉將使普拉博沃政府得以控制國會，他掌握的席位從43％增至52％。

國會多數席位預計將使立法程序順利進行，包括批准2025年預算，即將卸任的總統佐科維多多（Joko Widodo）將於16日宣布這份預算案。

普拉博沃和他的副總統當選人吉卜蘭（Gibran Rakabuming Raka，佐科維多多的長子）將於10月20日宣誓就職。

國家民主黨主席蘇利雅（Surya Paloh）15日告訴記者，他加入普拉博沃陣營將營造一種「更平靜、更樂觀」的氛圍，並減輕新政府的工作負擔。

2024年8月16日，印尼雅加達，普拉博沃（Prabowo Subianto）在國會大樓出席一年一度的國情咨文發表會，迎接國家獨立日。（Reuters）

普拉博沃在與蘇利雅會面後說：「我們同意合作應對未來的挑戰……團結是一個國家成功的關鍵。」普拉博沃的聯盟包括五個政黨，他還在與最大的伊斯蘭政黨進行談判，該政黨在國會中佔有10％的席位。

國家民主黨此前支持前雅加達省長、直言不諱的政府批評者阿尼斯（Anies Baswedan），他在2024年的總統選舉中被普拉博沃擊敗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

