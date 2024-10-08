北約俄羅斯關係惡化　俄副外長稱存通話「熱線」：只限緊急情況

俄媒10月8日報道，俄羅斯副外交部長格魯什科（Alexander Grushko）表示，俄羅斯與美國、北約高級國防官員維持着溝通管道，但主要是為應對緊急情況，而不是尋找緩和緊張局勢的方法。



俄新社（RIA）8日報道，格魯什科接受採訪時反問道：「當北約在其戰略文件中將俄羅斯視為重大和最直接的威脅，我們還如何談論緩和緊張局勢？」

2024年10月3日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在基輔歡迎北約新任秘書長呂特（Mark Rutte）。

他被問到，新任北約秘書長呂特（Mark Rutte）反俄立場強硬，會否增加北約正式參與俄烏戰爭或與俄發生軍事衝突的風險。

格魯什科表示，俄羅斯與北約之間發生軍事衝突的風險日趨增加，與新任秘書長的性格無關，而是與整個北約的進程有關。雙方關係緊張，是由歐美推行與俄羅斯對抗的政策所導致。

圖為2022年2月13日路透社拍攝的設計圖片，相中擺放着數個士兵雕像，背景則展示北約標誌和俄羅斯國旗。（REUTERS）

格魯什科強調北約已經對俄羅斯發動一場「混合戰爭」，包括向烏克蘭提供愈來愈多的遠程武器、派遣顧問、參與策劃行動並提供情報，上述因素皆增加雙方爆發直接軍事衝突的風險。