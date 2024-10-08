美國大選｜賀錦麗：若烏克蘭遭拒於門外　不會與普京討論俄烏戰爭

美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）表示，如果自己當選，在俄烏戰爭問題上，烏克蘭必須參與談判，否則她不會與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或浦亭）會面。



哥倫比亞廣播公司（CBS）10月7日報道，賀錦麗與大選拍檔、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）接受《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）訪問，就多項議題發表意見。

在俄烏戰爭問題上，賀錦麗重申，烏克蘭必須在自己的未來有發言權，並指如果共和黨大選對手、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）仍在白宮，普京現在就可能會身處基輔。

賀錦麗指特朗普稱「可以在首天結束戰爭」，她形容對方只會要求烏克蘭投降。

2024年9月26日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在華盛頓白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面時握手。（Reuters）

另外7日正值哈馬斯突襲以色列1週年，中東局勢至今仍然緊張。華府被指對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）缺乏影響力，亦質疑對方是否美國的親密盟友。賀錦麗認為，美國和以色列民眾之間是否有重要的聯盟關係才是重點。

2024年7月25日，美國副總統賀錦麗（ Kamala Harris）在艾森豪威爾行政辦公樓（Eisenhower Executive Office Building）會見以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。（Reuters）

賀錦麗和沃爾茲亦在訪問中提到移民和經濟政策等美國國內較為關心的議題。