日本內閣會議決定解散眾議院　料10月底進行選舉

日本政府決定解散眾議院，並在月底舉行眾議院選舉。上任8日的首相石破茂9日早上召開臨時內閣會議，決定解散眾議院。首相石破茂與反對黨領袖之間的首次黨魁辯論，將於下午1時在國會舉行。報道指，政府將於本月15日發布眾議院選舉公示，27日進行眾議院選舉。不論是首相上任日數和進行眾議院選舉的日子，均為二戰後最短時間。



根據日本法律，首相有權解散眾議院，而石破茂在就任首相前就宣布解散眾議院，在當地政壇十分罕見。日本國會眾議院選舉每4年舉行一次，本屆眾議院議員的任期將於2025年10月屆滿。日本傳媒分析指，石破茂之所以選擇盡早解散眾議院，是為了更好地利用自民黨總裁選舉的熱度，務求把握相對高支持率的時機。

石破茂強調，他會全心全意地參加選舉，以贏得對政府的信任，並繼續履行政府職能，解決通縮、國家安全等問題。

石破茂強調會全心全意地參加選舉，以贏得對政府的信任，並繼續履行政府職能，解決通縮、國家安全等問題。(Reuters)

眾議院議長額賀福志郎將會在下午3點半的眾議院全體會議上，宣讀內閣官房長官林芳正下達的解散令，眾議院正式解散。

共同社報道，自民黨開會決定不會把涉及政治獻金回扣醜聞的12名議員作為公認候選人。

此外，反對盡快解散眾院的立憲民主黨、日本維新會、共產黨、國民民主黨這4個在野黨的國對委員長將要求眾院議長額賀福志郎延長臨時國會會期。