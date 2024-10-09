麻生太郎：台灣對日本而言是一個重要「國家」

前日本首相、日本自民黨最高顧問麻生太郎周二（8日）出席東京舉行的一場台灣雙十節相關活動時致辭表示，台灣對日本而言是一個重要「國家」。共同社報道指，這勢必招致將台灣視作本國領土的中國大陸的抗議。



據《產經新聞》指，麻生太郎是在台北駐日經濟文化代表處主辦的雙十節慶祝儀式上作出有關表述，他在活動中表示，台灣是一個與日本關係密切的國家，儘管雙方沒有外交關係，但他強調維持友好關係仍很重要。共同社報道指，麻生還強調日本很多人都理解「中華民國的重要性」。

而代表處代表李逸洋致辭時強調，台灣在軍事方面等面臨中國大陸的嚴重威脅，並表示希望在經濟領域加強與日本的關係。

麻生還使用了「中華民國」這一叫法，呼籲加強雙方的關係。圖為台北市長蔣萬安日前赴東京參訪拜會麻生，兩人自拍。（台北市府）

麻生太郎曾於2008至2009年間擔任日本首相，去年8月，他曾訪問台灣，擔任遠景基金會「凱達格蘭論壇–2023印太安全對話」開幕專題演講嘉賓。當時他強調，避免台海戰爭要靠嚇阻，要有充分嚇阻能力，要做好打仗的心理準備，最關鍵是要讓對手充分了解自身有「不惜動武維護台海穩定安全的明確意志」。

2021年7月5日，時任副首相的麻生也曾在自民黨眾議員集會上表示，一旦台海發生重大問題，日本可能成為下一個目標，此時說攸關「存立危機事態」（意指日本政府可藉以判斷是否行使部分集體自衛權）也不為過，因此日美必須攜手防衛台灣。