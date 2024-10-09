平過歐洲電動車太多？路透社：歐盟拒中國電動車最低售價25萬提議

繼中歐持續就徵稅進行談判，歐盟據報拒絕中國政府提出將進口電動車最低售價定為3萬歐元（約25萬港元）的提議。



2024年8月17日，巴基斯坦拉合爾，圖為中國電動車生產商比亞迪（BYD）所生產的電動車。（Reuters）

路透社10月8日引述三名消息人士報道上述消息。

歐盟4日投票通過對中國電動車徵收高達45%的關稅後，中歐雙方表明將繼續談判，但談判細節此前並沒有被報道過。

中國商務部和歐盟委員會沒有立即回應置評請求。歐盟委員會此前拒絕就談判置評。

隨着雙方談判的繼續，歐盟曾稱將準備重新考慮其他有關價格的承諾，包括車輛最低價格和進口配額。

消息人士稱，一種解決方案可能是為每家汽車製造商單獨計算最低價格，也可能是根據汽車的大小和範圍，為每種車型單獨計算最低價格。

2024年5月22日，江西南昌，圖為江鈴汽車工廠中，職員組裝一台電動車。（Reuters）

數據公司JATO Dynamics的2023年數據顯示，在中國製造電動車的平均成本不到歐洲和美國的一半。

數據顯示，2023年上半年，中國電動車的平均零售價約為3.2萬歐元，其中包括售價不到1萬歐元的比亞迪（BYD）海鷗等車型。

相比之下，歐洲電動車的平均零售為6.6萬歐元（約56萬港元）。大多數正在開發、售價約為2萬歐元的更便宜車型，最早也要到2025年才會上市。

除了受益於低成本，中國汽車製造商還被指獲得政府提供的巨額補貼。2023年10月，歐盟對中國電動車展開反補貼調查，並從2024年7月起對從中國進口的電動車加徵臨時關稅。

2023年9月26日，圖為路透社設計的圖片，其中一輛電動車模型後可見到歐盟旗幟與中國國旗。（Reuters）

歐盟27成員國4日對中國電動車關稅議案進行表決。法國和意大利在內的10個國家投下贊成票，德國和匈牙利等五國投反對票，其餘12個國家包括瑞典棄權。

根據歐盟規則，除非佔歐盟人口65%的15個國家反對關稅議案，否則歐盟委員會將在原有10%進口關稅基礎上，對中國電動車徵收最高35.3%的關稅。隨着表決結果出爐，新關稅預計11月落實並持續五年。

本文獲《聯合早報》授權轉載

