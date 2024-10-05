歐盟通過對華電動車加關稅　大量棄權凸顯不安　貿易戰可避免嗎？

針對是否對中國進口電動汽車加征反補貼關稅的最終投票中，歐盟成員國以10票贊成、5票反對、12票棄權，未能阻止歐盟委員會（歐委會）的徵稅提案。不過，歐委會4日稱，將繼續與中方談判，探索「替代解決方案」。從投票情況來看，出現大量棄權票凸顯了成員國對挑起對華貿易戰的不安。



投贊成票的是法國、愛爾蘭、意大利、立陶宛、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、拉脫維亞、荷蘭和波蘭10國，其人口佔歐盟人口總數的45.99%。棄權的12國是瑞典、西班牙、比利時、捷克、希臘、克羅地亞、塞浦路斯、盧森堡、奧地利、葡萄牙、羅馬尼亞和芬蘭，其人口佔歐盟人口總數的31.36%。投反對票的是德國、匈牙利、馬耳他、斯洛文尼亞和斯洛伐克，這5國人口佔歐盟人口總數的22.65%。其中，西班牙在7月的諮詢性投票中曾投贊成票，但西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）本月訪華後公開反對對華加征關稅，這次投了棄權票。斯洛文尼亞和德國在7月投票中投的都是棄權票。

歐委會在投票後稱，將繼續與中方談判，探索「替代解決方案」。據了解， 前不久，商務部部長王文濤訪歐時，歐方也表明政治意願——還是願意繼續談。歐方還表示，即便是終裁也不影響和中方繼續談。中方本着磋商的態度，也希望和歐方相向而行，很多問題也可以談。但如果歐方的政治意願只在口頭上，沒有體現在行動上，那就很難談了。

2024年8月17日，巴基斯坦拉合爾，圖為中國電動車生產商比亞迪（BYD）所生產的電動車。（Reuters）

其實，從歐方提到的「即便是終裁也不影響和中方繼續談」的論調，就能看出歐方的這種心思——既希望保留發起不合理調查的「權力」，又擔心撕破臉皮，失去引進中國資金和技術的機會。而多次談判下來清晰可見歐盟國家的小心思：不少歐盟成員國之所以投票贊成對華加征關稅，是想用這種方式，「迫使」中國企業赴歐投資。

但其實歐盟國家應該很清楚，開放、公平的市場環境才是吸引投資的最有利因素，歐盟不能一邊對中國產品加征關稅，一邊還指望中國企業去歐洲投資合作。歐方一直以減少關稅作為談判的「籌碼」，但關稅的多少並不是重點，徵收關稅這個行為本身，才是重點。

商務部新聞發言人10月4日回應表示，中方堅決反對歐方的終裁草案，但也注意到歐方表達要繼續通過談判解決問題的政治意願。中歐技術團隊將在10月7日繼續進行談判。中方敦促歐方真正展現出落實政治意願的實際行動，回到通過磋商解決貿易摩擦的正確軌道上來。中方也必將採取一切措施堅定維護中國企業的利益。

中國電動車：2024年7月4日，在意大利米蘭舉行的Omoda和Jaecoo新車上市活動中，中國奇瑞（Chery）製造的Omoda 5在展場亮相。（Reuters）

事實上，歐洲汽車的電動化轉型走得並不順利。數據顯示，今年，歐洲新能源汽車銷量增速放緩。歐洲消費者之所以不願意選擇電動汽車，其中一個重要原因是歐洲車企生產的電動汽車競爭力明顯落後。歐盟制定了2035年燃油車禁售令，電動化是歐洲車企不得不選擇的方向。

但歐洲車企電動化面臨兩個問題，一是相比於傳統的燃油車，電動汽車零部件製造所需的勞動力只是前者的一半。也就是說，轉向電動化，會帶來就業的問題。二是歐洲目前電動汽車市場培育並不理想，而歐洲車企又在燃油車的研發與生產上有較大優勢，這就導致歐洲車企有些猶豫不決、瞻前顧後。這樣的結果就是，歐洲車企在燃油車和電動汽車上進行雙重投資。但要知道，電動汽車的研發，同樣很費錢。

在這樣的情形下，能救歐洲車企的，只有兩種路徑：一是在保證產品力的前提下，儘可能壓縮研發與生產成本；二是歐洲電動汽車市場迅速壯大，出現明顯的市場轉向。這兩種情形，都離不開一種條件——和中國合作。這一點，歐洲車企看得遠比歐洲政客要清楚。寶馬集團（BMW）董事長多次公開表示，加征關稅不僅會打擊德國的汽車製造商，還會激化中歐之間的貿易摩擦，更會引發「一場無人能受益的貿易爭端」。平治（Mercedes-Ben）負責人也多次對加征關稅表示反對。

其實歐洲車企不是沒有找過其他出路。北伏公司（Northvolt）曾被視為「歐洲新能源的希望之星」，2020年，在北伏還沒正式開始生產時，寶馬就與其簽下了一份價值20億歐元的長期合同。隨後，包括福士（Volkswagen，又稱大眾）在內的多家歐洲車企與其達成了超過550億美元的合同。不僅給訂單，這些車企還成為了北伏公司的投資人，參與了對公司的投資。德國政府也對其寄予厚望，德國政府還為其提供了高達9億歐元的援助。但結果卻是，北伏公司一直在「走數」，先是交付時間拖延，並且，電池質量也有問題。在這樣的情形下，寶馬計劃都不再參與北伏公司的投資。

2024年4月25日在中國江蘇省連雲港，航拍機拍攝到一大批比亞迪電動車正準備運到比亞迪探索者一號輪船上，出口到巴西。（Reuters）

從歐洲電動化轉型的這個角度上講，是歐洲更需要中國。支持徵稅就會失去投資，也就會失去電動化轉型的機遇。其實不少歐洲國家得想清楚。在歐洲內部，有不少反對的聲音。德國，就是其中的一個代表。自從歐委會對華電動汽車發起不合理調查後，德國一直在為反對歐盟對華電動汽車徵收關稅而奔走。

根據媒體披露，投票前幾天，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）一直在與其他歐洲領導人進行溝通，反覆強調如果歐盟真的對中國電動車加征關稅，後果會非常嚴重。不僅是德國政府，德國產業界也在積極發聲。10月3日，德國工會和行業員工代表公開發表了一份「聯合反對聲明」，明確反對歐盟對華電動車加征關稅的行為，表示這一條「錯誤的路」，並不會解決歐盟自身的問題。德國反對聲音最高，正是因為德國在汽車領域與中國合作較多，獲益較多。

中國電動車品牌NIO2024年5月15日在上海車展發布新款電動車（Reuters）

當然，這次投票距離終裁還有一段時間。歐委會最遲將在10月30日公佈加征關稅的最終實施條例，其中將包含歐委會對華電動汽車所謂反補貼調查的最終結果，相關規定則將從次日生效。這將為歐中之間的談判留出時間。接下來，既是德國這些反對徵稅國家繼續做其他歐盟國家工作的時間，也是那些投贊成票的歐盟國家把握新能源轉型機遇的最後窗口期，能否把握住要看這些國家自己。