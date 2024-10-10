美國大選｜CBS採訪賀錦麗現「一題雙答」 特朗普團隊斥欺騙觀眾

有網民在社交平台X（舊稱Twitter）發佈影片，揭示美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）皇牌節目《60分鐘》（60 Minutes）採訪時，回答同一個問題出現兩個不同答案，質疑CBS為賀錦麗掩飾說話「前言不搭後語」的毛病。另一總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）乘機揶揄對手無能，其競選團隊要求CBS公開專訪完整文字記錄。



10月7日，《60分鐘》播出賀錦麗專訪，賀錦麗與記者比爾．惠特克（Bill Whitaker）討論了她對烏克蘭、中東和中國的外交政策立場，以及她的經濟計劃及對槍支所有權法規的能度。

CBS 「60 Minutes」10月7日發佈的影片中，賀錦麗（Kamala Harris）稱要確保維持一個中國政策，但包括支持台灣自衛的能力，以及美國需要採取哪些措施來確保台灣海峽的自由。（YouTube/ 60 Minutes）

10月9日，網民KimDotcom在X發出對比影片，指CBS對該節目進行過編輯，有數處刪減，與6日釋出的預告片不一致。該用戶稱：「賀錦麗的內部民調結果非常令人沮喪，以至於民主黨強迫她接受一些採訪。她在節目中的回答非常糟糕...... CBS 不得不對其進行編輯以掩蓋她的無能。」

在6日的預告片中，當被問到「以色列總理納坦雅胡似乎不聽從（白宮敦促停火）」時，賀錦麗的回答雜亂無章：「嗯，比爾……我們所做的工作促使以色列在該地區做出了一些舉動，這些舉動受到了許多因素的影響，包括我們對該地區需要發生的事情的倡導。」

而在7日晚間正式播出的節目中，賀錦麗的回應截然不同且更為連貫：「我們不會停止追求對美國來說必要的事情，以明確我們在結束這場戰爭上的立場。」

2024年10月1日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在威斯康星州發表講話時，把手指指向前方。（Reuters）

針對這次採訪，特朗普10月8日在自家社交平台 Truth Social 上表示：「許多看過賀錦麗『同志』的《60分鐘》採訪的人認為，這是他們看過最糟糕的採訪......她根本不知道自己在說什麼，一個主要政黨的候選人竟然如此無能，這對我們的國家來說是一種尷尬。」

同日，特朗普競選團隊的一位發言人呼籲公布採訪的完整文字記錄，並稱向公眾播放的版本是「經過欺騙性編輯的」。美國媒體引述特朗普團隊新聞秘書卡洛琳·萊維特 (Karoline Leavitt)說 ：「美國人民應該得到賀錦麗專訪的完整、未經編輯的逐字稿。」

特朗普還指控對CBS對賀錦麗專訪的剪輯，可能是一項重大的競選財務違規行為，並要求對此事展開調查。但有美國媒體指出，聯邦競選財務法規不適用於私人新聞機構所做的編輯決定。

特朗普本人拒絕過CBS的採訪邀約。CBS暫未回應特朗普一方的指控，賀錦麗團隊則表聲明稱「我們沒有控制CBS的製作決定」。