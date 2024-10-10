美國大選｜路透社：賀錦麗陣營籌得10億美元

路透社10月9日引述消息成功，自7月成為民主黨總統候選人以來，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的競選團隊和相關政治委員會籌集10億美元。



報道指，自賀錦麗7月21日取代總統拜登（Joe Biden）以來，資金以前所未有的速度流入民主黨，以及她的競選基金和相關政治行動委員會。

賀錦麗在被提名為候選人的那一天籌集2500萬美元，約一個月內籌集5億美元。共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月籌集1.3億美元，月底手頭上剩下2.95億美元，而賀錦麗和民主黨則有4.04億美元。

根據路透社與益普索聯合進行的民調顯示，賀錦麗與特朗普之間的競爭仍然激烈，她在全國的領先優勢正在縮小，在許多爭奪激烈的州，雙方幾乎持平。

消息人士表示，這筆款項反映出捐助者對11月5日選舉的熱情，它將用於廣告、在爭奪激烈州份的運營及人員。