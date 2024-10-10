以色列斥西班牙成反猶太主義天堂　西班牙外長：極度不恰當

哈馬斯與以色列爆發戰爭1週年前夕，西班牙40多座城市有數以千計示威者遊行聲援巴勒斯坦，以色列外交部10月6日譴責西班牙成為反猶太主義的天堂，西班牙外長7日則駁斥以色列這指控極度不恰當。



西班牙媒體報道，上週末（5、6日）為哈馬斯與以色列爆發戰爭1週年前夕，西班牙共超過40座城市發起示威遊行，上千名抗議者上街遊行，拉橫幅要求以色列「停止對加沙種族滅絕」。

圖為2024年10月6日，以巴新一輪衝突爆發一周年前夕，西班牙巴塞隆納有民眾高舉巴勒斯坦和黎巴嫩旗幟，以表達對兩地民眾的支持。（Reuters）

10月6日，以色列外交部在社交平台X（舊稱Twitter）上發文譴責西班牙：「我們對於西班牙成為散播仇恨和煽動毀滅以色列的天堂，感到憤怒與悲傷。」

親巴勒斯坦團體10月6日在西班牙首都馬德里發起遊行，主辦者包括「馬薩巴迪運動」（Masar Badil），以色列一直批評該團體與哈馬斯有關。

以色列外交部抨擊西班牙「民主社會竟然允許美化恐怖主義以及慶祝哈馬斯犯下的反人類罪，簡直不可接受。」

西班牙外交部長阿爾瓦雷斯（José Manuel Albares）接受西班牙媒體訪問時，反駁以色列的說法：「這種言論極度不恰當，西班牙是一個寬容的國家，在這個國家裏，人們可以自由地生活，擁有言論自由。而任何形式的煽動仇恨，當然也包括反猶太主義，不僅受到整個西班牙社會的廣泛反對，而且還被列入了（西班牙）《刑法典》。」

阿爾瓦雷斯還補充：「如果有人認為可能犯有任何類型的煽動仇恨、反猶太主義的罪行，他們可以去找檢察官辦公室。」

2024年5月27日，西班牙外交部長阿爾瓦雷斯、挪威外交部長和愛爾蘭外交部長在比利時布魯塞爾舉行新聞發布會。（Reuters）

西班牙外交部同時重申，要求哈馬斯立即釋放其在加沙以不人道方式扣押的所有人質，再次譴責對以色列百姓殘酷的恐怖攻擊。但也呼籲以色列立即永久停火，允許向加沙平民提供人道救援，並且終結戰爭。

哈馬斯2023年10月7日對以色列發動的突襲造成1200人喪生、數百名人質被綁架，以色列因此對加沙展開猛烈反攻，至今已造成逾4萬名巴勒斯坦人死亡，超過200萬人流離失所。