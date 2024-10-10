李強晤石破茂　促日本恪守中日四個政治文件原則

中國國務院總理李強10月10日在老撾首都萬象出席東亞合作領導人系列會議期間，會見日本新首相石破茂，李強表示希望日方切實恪守中日四個政治文件原則和共識，又指中日兩國發展對彼此是重要機遇，而不是挑戰。



中國外交部指，李強表示希望日方切實恪守中日四個政治文件原則和共識，與中方一道相向而行，把牢雙邊關係的正確方向，維護好兩國關係的政治基礎，不斷加強對話合作，全面推進兩國戰略互惠關係，努力構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

李強指，中日兩國發展對彼此是重要機遇，而不是挑戰，中方願同日方一道，進一步發揮各自比較優勢，在科技創新、數碼經濟、綠色發展等領域發掘更多合作新增長點，用好出口管制對話機制，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通和全球自由貿易體系。

圖為10月10日，中國國務院總理李強在老撾出席東盟-中國峰會。（Reuters）

他指雙方要以更大力度支持開展地方、文化、體育、青年等交流溝通，不斷增進兩國民眾的相互了解和友誼，中方願同日方加強多邊領域協調合作，共促地區和平穩定、繁榮發展。

中方指，石破茂表示當前日中正沿着全面推進兩國戰略互惠關係、努力構建建設性、穩定的雙邊關係的方向前行。

他稱日方願同中方面向未來，加強高層交往，密切各層級對話溝通，協商解決未決問題，持續推進互利合作，推動日中關係行穩致遠，日方無意同中國「脫鉤斷鏈」，希望加深各領域務實合作，讓成果更多惠及兩國人民。

他指日方在台灣問題上堅持《日中聯合聲明》所確定的立場沒有改變，日方願同中方加強在國際地區問題上的溝通，應對挑戰。