石破茂赴老撾出席東盟峰會　稱不會提出「亞洲版北約」倡議

撰文：外部來稿(國際)
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日本首相石破茂前往老撾參加東盟首腦峰會前，在首相官邸向記者表示，他無意向東盟和其他國家領導人提出打造「亞洲版北約」的想法。

日本《產經新聞》10月9日報道，石破茂表示，由於自民黨內部的討論尚未得出令人滿意的結論，因此不會在參加東盟峰會期間提及建立「亞洲版北約」的構想。他還透露，有意與韓國、中國、印度、澳洲、越南和老撾的領導人舉行會談。

石破茂在月10日凌晨乘坐政府專機，從東京羽田機場出發前往老撾，參加10月8日至11日在老撾首都萬象舉行的東盟峰會，這是其就任首相以來首次出訪。石破茂預計將於12日啟程返回日本。

2024年10月9日，日本首相石破茂在東京官邸舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

石破茂打造「亞洲版北約」的主張令東盟地區主流媒體對他的到訪提高警惕。印尼發行量最大的英文報紙《雅加達郵報》（The Jakarta Post）5日在題為《我們拒絕亞洲版北約》的社論文章中，呼籲石破茂在參加峰會期間克制自己，不要兜售建立「亞洲版北約」的構想，以免自討沒趣。

「亞洲版北約」構想是石破茂在其競選時期提出的，但多次遭到冷遇，日本的兩個盟友美國和印度均明確表示拒絕。

2024年10月10日，日本-東盟峰會在老撾首都萬象舉行，圖為日本首相石破茂與東盟各國領導人合影。（Reuters）

美國東亞和太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）9月17日直言，現在討論這一提議還為時過早。美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）2023年8月18日也曾表示，美方並不打算在「印太」地區建立北約。

印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）則在1日表示，印度並不贊同石破茂關於建立「亞洲版北約」的設想。他說：「我們沒有考慮這樣一種戰略框架，我們有着不同的歷史和不同的處理方式。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

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