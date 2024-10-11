美國大選｜奧巴馬赴搖擺州份為賀錦麗助選　批評特朗普「自私精」

距美國大選僅剩約三個星期，前總統奧巴馬（Barack Obama）10月10日在搖擺州份賓夕法尼亞州（Pennsylvania）亮相，為民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）助選，這是他本屆大選首次在競選集會登場。



奧巴馬在演講中抨擊特朗普（Donald Trump，又譯川普）不關心選民、只關心自己、錢和地位，形容他為一個愛發牢騷、自私自利的億萬富翁，與普通美國人脫節，甚至向在場選民發問是否能想像特朗普給車換輪胎或給嬰兒換尿布的場景，並與賀錦麗作對比。

圖為10月10日，美國前總統奧巴馬現身賓州匹茲堡市（Pittsburgh）為賀錦麗拉票。（Reuters）

共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）在此前的副總統辯論中聲稱他的競選搭檔拯救了《平價醫療法案》（Affordable Care Act），該法案被視為奧巴馬醫保政策中的一項里程碑式法案。奧巴馬駁回這一說法，稱特朗普在其任期內一直試圖破壞該法案，更嘲笑他「甚至連這都做不好」。

據指，奧巴馬在集會前對工作人員表示，他聽聞有非裔男性選民因賀錦麗的女性身份而不願投票，他稱這是「不可接受的」，希望直接對這些選民「說些實話」。

賓夕法尼亞州為此次大選競爭最激烈的州份之一。該州第二大城市、曾經的鋼鐵工業中心之一匹茲堡市（Pittsburgh）為奧巴馬搖擺州助選活動首站，未來幾週他還將其他幾個搖擺州份為賀錦麗站台。