Tesla發布無人駕駛的士Robotaxi　馬斯克稱2026年投產

美國電動車生產商Tesla於10月10日在美國加州舉行「We，Robot」發布會，首次展示無人駕駛的士Robotaxi，並由公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）乘坐出場。名為「Cybercab」的雙座位無人駕駛的士，外形充滿未來感，車身光滑，沒有後窗，有兩道鷗翼車門，車廂內沒有軚盤和踏板，採用無人監督的全自動駕駛系統，預料2026年將投入生產。



馬斯克表示， Cybercab售價預料不超過3萬美元（約23.3萬港元），由於它以導電充電，毋須接上插頭，估計每英里行駛成本約為20美仙（約1.55港元）。他又指，自動駕駛汽車的使用頻率可以較一般私家車提高5倍甚至10倍。

馬斯克的計劃是營運一支自動駕駛的士車隊，Tesla車主可以將他們的車輛變成的士賺錢。在Cybercab量產前，馬斯克表示，現有的兩款車型用戶可以率先體驗無監督全自動駕駛功能，，適用於Model 3和Model Y車型。

發布會上，最多容納20人的大型無人駕駛客貨車「Robovan」亦驚喜現身，它亦可運載貨物，有助解決高密度交通的問題。馬斯克也展示了人形機械人「Optimus」，它們不但一起跳舞以展現靈活性，還「招呼」出席發布會的來賓。馬斯克稱，這個項目上取得很大進展，每個機械人成本介乎2至3萬美元。

馬斯克同時披露，Tesla明年將在德州和加州啟動完全自動駕駛（FSD）功能，搭載FSD的Robotaxi較人類駕駛安全約10倍，可讓車子更加安全，使大家在車上的時間和使用手機時一樣愉快、享受和安全。