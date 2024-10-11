王毅同法國總統外事顧問博納通話　盼對方積極看待中歐經貿關係

中國外交部長王毅10月10日應約同法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）通電話。王毅希望法方以積極開放態度看待中歐經貿關係，推動歐盟同中方相向而行，為雙方協商談判發揮建設性作用。



博納就近期中歐經貿關係闡述法國的看法和關切，表示法方高度重視兩國領導人達成的合作共識。歐洲堅持戰略自主，致力於營造公平的營商環境，無意將中國企業和產品排除在歐洲市場之外，希望通過協商找到妥善的解決辦法。

圖為2018年1月8日，中國北京天安門廣場掛有中國國旗和法國國旗。（Getty）

王毅表示，法國是中國在歐盟內重要經貿夥伴，良性健康的中歐經貿關係符合雙方共同利益。2人在出席聯合國大會期間就中歐貿易摩擦深入溝通，雙方都認為中歐不應打貿易戰，應堅持通過對話談判妥處存在的分歧。

王毅強調，中法是全面戰略夥伴，兩國領導人為雙邊關係作出戰略指引。面對風雲變幻的國際形勢，雙方展現出獨特的戰略價值和全球意義。

他相信中法兩國有足夠的政治智慧處理好具體領域分歧，堅持相互尊重、合作共贏，保持溝通對話和協調有力行動，維護好雙邊關係的發展勢頭。

2024年9月24日，中國外交部長王毅在紐約聯合國大會期間，會見法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）。

王毅重申中方在台灣問題上的原則立場。博納表示，法方尊重中國主權，將繼續堅持奉行一個中國政策，這一立場不會有任何變化。