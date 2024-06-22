中法聯合研製天文衛星發射成功　將探測伽馬射線暴

撰文：外部來稿(國際)
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6月22日15時00分，西昌衛星發射中心，中法天文衛星（SVOM）在長征二號丙運載火箭的托舉下升空，隨後進入預定軌道，發射任務圓滿成功，將開啟探秘伽馬射線暴的重要任務。這是中法兩國在航太領域的另一個重要合作成果。

2024年是中法建交60周年，從2005年啟動論證到成功發射，中法天文衛星傾注兩國科學家和工程團隊的心血和努力，成為兩國友誼的生動見證。

伽瑪暴是除宇宙大爆炸外最劇烈的爆發現象，被稱為「宇宙深處的煙火」。此前，中國高海拔宇宙線觀測站「拉索」精確測量迄今最亮伽馬射線暴的高能量輻射能譜。而隨著此次中法天文衛星的發射，伽瑪暴的研究將向更高處攀登。

中法天文衛星中方首席科學家魏建彥介紹，伽馬射線暴來自數十億乃至上百億光年外的「宇宙深處」，對其進行深入觀測和研究有助於人類解決天體物理學、物理學以及基礎科學中的若干重大問題，還有望揭開更多宇宙誕生之初的科學奧秘。

據介紹，此次中法天文衛星的科學目標是：發現和快速定位各種類型的伽馬射線暴；全面測量伽馬射線暴的電磁輻射性質；利用伽馬射線暴研究宇宙的演化和暗能量；快速後隨觀測重力波等天文暫現源。

2024年6月22日，西昌衛星發射中心，中法天文衛星（SVOM）在長征二號丙運載火箭的托舉下升空的一刻。（新華社）
2024年6月22日，西昌衛星發射中心，中法天文衛星（SVOM）在長征二號丙運載火箭的托舉下升空，隨後進入預定軌道，發射任務圓滿成功。（新華社）

劇烈且短暫的伽馬射線暴如何「捕捉」？

伽瑪暴是令天體物理界着迷的天體現象，同時又是基礎物理領域青睞的「極端物理實驗室」。然而，它的出現不定時、不定地點，且變化非常快、持續時間短。要「捕捉」到伽馬射線暴，既需要「廣撒網」，又需要迅速精準觀測，難度可想而知。

為更好地探測伽馬射線暴，中法天文衛星配置中方研製的伽馬射線監視器、光學望遠鏡和法方研製的硬X射線相機、軟X射線望遠鏡4台科學載荷，觀測波段覆蓋從高能到近紅外線波段，是迄今為止全球對伽瑪暴進行多波段綜合觀測能力最強的衛星。

4台科學載荷中，伽馬射線監視器和硬X射線相機為大視場探測儀器，負責「張開大網」，使得觀測視野範圍角度面積在1萬平方度左右，相當於覆蓋全天的四分之一，可以捕捉天空中無法預測的伽馬射線暴。光學望遠鏡和軟X射線望遠鏡則負責高精度觀測。一旦發現目標後，衛星會自動轉向目標，利用兩個小視野望遠鏡對準進行長時間的高精度觀測。

2024年4月1日，法國新任外長塞茹爾內（Stephane Sejourne）與中國外交部長王毅在北京釣魚台國賓館會晤時，會面場地已擺放法國和中國的國旗。（REUTERS）

中法天文衛星啟航，也是中國奔赴星辰大海，推動國際合作的見證。了解和探索宇宙是全人類的共同夢想。從2018年中法海洋衛星成功發射，到嫦娥六號探測器搭載歐空局（ESA）、法國、義大利、巴基斯坦的國際載荷，再到今天的中法天文衛星成功發射，中國航天持續展現「國際範」 。

「我們建立深厚友誼，也見證中國航太事業的迅速發展。」中法天文衛星法方首席科學家科爾迪耶（Bertrand Cordier）說。

探秘宇宙，需要國際社會攜手向前。參與中法天文衛星計劃的中法兩國科學家表示，期待中法天文衛星帶來更多的科學發現，也期待兩國進一步加強航太交流與合作，共同實現航太夢想。

本文獲《觀察者網》授權轉載

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