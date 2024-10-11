外交部：歐洲議會惡意攻擊新疆人權狀況　中方將提嚴正交涉

中國外交部發言人毛寧10月11日主持例行記者會，回應歐洲議會日前通過涉中國人權狀況決議。毛寧表示，歐洲議會有關決議罔顧事實、顛倒黑白，惡毒攻擊中國新疆人權狀況，粗暴干涉中國內政和司法主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，將向歐方提出嚴正交涉。



歐洲議會通過緊急決議，譴責中國政府在新疆、西藏、香港、澳門和內地侵犯人權，呼籲在中國經營的企業遵守人權盡職調查義務，呼籲歐盟和成員國對參與在中國侵犯人權的高級官員和實體採取更多制裁措施。

2024年7月17日，在新一屆歐洲議會全體會議舉行當天，歐盟旗幟在法國斯特拉斯堡（Strasbourg）的議會大樓內懸掛。（Reuters）

毛寧強調，中國人權狀況如何，最有發言權的是中國人民而不是歐洲議會。當前新疆社會穩定，經濟發展，人民安居樂業，正處於歷史上最好的發展時期，中國的治疆政策深入人心，這是任何人也無法否認的事實。

中方強烈敦促歐洲議會立即停止編造謊言抹黑中國，立即停止以人權為名干涉中國內政和司法主權，立即停止在人權問題上搞雙重標準。