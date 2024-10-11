巴基斯坦中資車隊遇襲　中國外交部：已派遣工作組赴當地探望傷者

中資企業車隊10月6日在巴基斯坦卡拉奇真納國際機場（Karachi Jinnah International Airport）附近遭遇恐怖襲擊，中方人員2死1傷。中國外交部發言人表示11日表示，中方已第一時間派遣跨部門工作組赴當地開展工作，包括弔唁遇難者，赴醫院探望傷者，以及前往項目營地慰問企業員工。



發言人稱，工作組8日抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）後，立即會同中國駐當地使館、有關企業等全面開展事件應急處置。

發言人指出，工作組其後密集會見巴基斯坦外交部、內政部以及軍警、情報部門負責人，並要求巴方妥善處理善後事宜，全力救治傷員，徹查事件真相、緝兇懲惡，並採取更嚴格安保措施，確保中國在巴人員、機構和項目安全。

圖為2024年10月6日，巴基斯坦卡拉奇國際機場附近發生爆炸後，多輛汽車受損。（Reuters）

巴方則強烈譴責恐襲事件，全面開展善後處置和查案緝兇，並將進一步強化安保措施，全力保護中方在巴利益。