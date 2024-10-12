日本奈良鹿傷人事故倍增　公園發警告　籲遠離有角雄鹿

日本奈良是港人旅遊的熱門目的地，而奈良鹿可謂當地的「吉祥物」，許多人慕名前往探訪，但也衍生不少問題。隨着奈良鹿傷人事故頻發，奈良縣政府與當地動物保育團體合作，推出警報機制，提醒旅客與鹿群保持距離。



據奈良市觀光協會的介紹，面積廣大的奈良公園，其中一部份屬於春日大社的境地。傳說春日大社的祭神武甕槌命是騎著一頭白鹿從茨城縣鹿島神宮來奈良的，所以自古以來鹿作為神的侍從在奈良受到了最好的保護。現在的奈良鹿作為天然紀念物同樣受到重視和保護。

奈良公園內的奈良鹿長相和藹可親，吸引大量遊客拜訪，但牠們面對大量的訪客偶爾也會感到煩厭和暴躁，甚至襲擊遊客。

當地政府數據顯示，今年9月共發生43宗奈良鹿傷人事件，該數字比去年同期增加2.5倍。

日本放送協會（NHK）10月9日報道指，奈良縣政府與當地動物保育團體「奈良之鹿愛護會」合作，針對奈良鹿的危險程度推出三級呼籲機制。

圖為日本奈良公園內的奈良鹿。（X@narapark0214）

例如在懷孕母鹿數量增加時，部份母鹿或會因懷孕而變得暴躁，團體若預測有機會出現危險情況，會發布「注意」警報，又或是預測到雄鹿鹿角有伸長等危險情況時，或其他風險高的狀況，會發出「嚴重注意」警報。

奈良公園在社交媒體發布注意警告，勸諭旅客與處於發情期的奈良鹿保持距離：

奈良公園10日發出了第二級的「嚴重注意」，呼籲民眾遠離鹿群。

公園在社交媒體的貼文指，秋天正值鹿隻的發情期，牠們可能會互相攻擊，除了用鹿角攻擊，也會踢人及咬人，公園提醒民眾不要隨意靠近和觸摸鹿。