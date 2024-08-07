日本旅遊｜美女遊客「用1物收服40隻奈良鹿」 排隊鞠躬畫面瘋傳
撰文：ETtoday
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日本奈良的鹿群是許多觀光客喜愛朝聖的景點之一，平時喜食鹿餅。
一名台灣女遊客突發奇想，只用一把梳子便將鹿群們收服。
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鹿群們看到梳子走來鞠躬，低頭要討梳頭，甚至會自己調整角度磨蹭，讓女遊客笑說連鹿餅都沒買就收服30-40隻鹿。
這段梳鹿頭的畫面爆紅後被轉分享到社交平台X，引起日本網友熱議，直指與先前內地遊客踢鹿、餵食便便仙貝的畫面形成對比。
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路過還「順道掌摑其他鹿隻」 點圖放大瀏覽：
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音樂人徐小花Hana Hsu在Threads上分享，當時她拿起梳子給奈良鹿看，一頭公鹿先是聞一聞，感受梳子在頭皮按摩的感覺，越來越滿意，甚至會自己喬角度，閉著眼睛擺動頭部，忘我的來回撸，非常樂在其中。
徐小花Hana Hsu笑說，每一隻鹿聞了梳子之後都要梳，後來自己根本沒有買鹿餅就收服了一堆鹿，沿路梳了快30-40隻鹿的頭，尤其有角的公鹿特別愛梳頭，可能牠們角跟角之間抓不到癢很久了，還自己橋角度給梳，梳子上都是鹿的頭皮屑。
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影片曝光後吸引超過6萬人喜愛，網友紛紛笑說：
「只能尊稱一聲梳霸鹿了」
「這算是一種梳花攻鹿嗎？」
「鹿：這什麼？好像很舒服，哇超舒服！」
「怎麼知道要帶梳子，也太可愛了！」
「好聰明的互動喔！上次去買仙貝一下子就被搶光了，還被鹿追逐咬衣服催促」
「題外話，手機夾在肚子好可愛XD」
事後徐小花Hana Hsu也分享如何幫奈良鹿梳頭的流程，先是互相敬禮，緩慢地伸出梳子給牠們聞，確定奈良鹿不排斥後再幫牠們輕輕梳頭。
影片後來被轉分享到推特，吸引超過800萬觀看，也有日本網友直指與先前惡質的內地遊客在公園中踹鹿、餵大便仙貝等行徑差異甚大。
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