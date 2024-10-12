英國36歲女子殺害父母後藏屍寓所4年　判處終身監禁

英國一名女子殺害父母後，將屍體藏在寓所4年，當地法院11日裁定她謀殺罪成，判處終身監禁。



事發於英格蘭埃塞克斯郡（Essex），現年36歲的麥卡洛（Virginia McCullough）在2019年6月先落藥毒殺70歲父親，再用槌子及刀殺死71歲母親，並將兩人的屍體分別藏在寓所內，並向親戚和家庭醫生訛稱父母失蹤。

英國警方最終在其寓所內的書房中一座磚石「自製陵墓」發現其父親遺體，而母親的遺體則在房間衣櫃內的一個睡袋中被發現。（Essex Police UK）

去年9月，當地警方在遇害夫婦的家庭醫生報案後，展開失蹤人口調查揭發事件。由於麥卡洛不斷藉口隱瞞父母的下落，警方始對她產生了懷疑，隨後在家中執行了逮捕令，最終在其寓所內的書房中一座磚石「自製陵墓」發現其父親遺體，而母親的遺體則在房間衣櫃內的一個睡袋中被發現。

據報麥卡洛欠下巨債，曾挪用父母近15萬英鎊（約152萬港元）退休金，警方形容兇徒冷血殺害父母，並設法掩飾自己罪行，案件這起案件甚至讓警方最有經驗的謀殺探員都感到「震驚和恐懼」，形容犯人製造了一個「規模令人震驚和巨大」的謊言網。