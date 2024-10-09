英國保守黨魁選舉　祁湛明領先　董勤達遭淘汰

英國國會下議院120名保守黨議員10月7日進行黨魁選舉投票，前外交大臣祁湛明（James Cleverly）目前以39票，領先前移民事務大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）及前商業及貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）；前安全事務國務大臣董勤達（Tom Tugendhat）則未能晉級下一輪角逐。



2024年10月2日，英國保守黨魁候選人祁湛明（James Cleverly）、鄭偉祺（Robert Jenrick）、栢丹娜（Kemi Badenoch）和時任黨魁候選人董勤達（Tom Tugendhat）一同出席在伯明翰（Birmingham）舉行的保守黨會議。（Reuters）

英國《衛報》8日報道，前移民事務大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）和前商業及貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）在本輪議員投票中，分別獲30票以及29票。董勤達則以20票排最尾，最終被淘汰。

報道指，祁湛明在上一輪投票中險出局，僅以21票與董勤達並列第4， 但如今他幾乎肯定能進入最後一輪的選舉。

2024年10月2日，英國前外交大臣、保守黨魁候選人祁湛明（James Cleverly）在伯明翰（Birmingham）舉行的保守黨會議上發表演講。（Reuters）

下議院保守黨議員9日將再投票淘汰1名候選人，之後將由黨員投票，從餘下的兩名候選人中決定黨魁人選，最終選舉結果將於11月2日出爐。勝出者將接替前首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）成為保守黨黨魁。