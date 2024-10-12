以軍連續兩日向黎巴嫩聯合國部隊開火　歐洲3國譴責　美國促停止

以色列一連兩天向聯合國駐黎巴嫩臨時部隊基地開火，導致2名士兵受傷。法國、意大利和西班牙領導人11日譴責以軍的行動，並強調以方應立即停止此類「毫無道理」的襲擊。 美國總統拜登（Joe Biden）同日表示，將敦促以色列停止襲擊聯合國部隊。



路透社11日報道，法國、意大利和西班牙是聯合國駐巴嫩部隊最大的歐洲派遣國，在部隊基地遭到以軍襲擊後，法國、意大利和西班牙在一份聯合聲明中形容以軍的行為令人髮指 。

2024年10月4日，美國總統拜登（Joe Biden）自上任以來首次出席白宮每日簡報會，並發表講話。（Reuters）

3國在聯合聲明中表示，以色列嚴重違反聯合國安理會第1701號決議和國際法規定所須承擔的人道主義義務。

3國在聲明重申，他們希望以色列遵守其對黎巴嫩當地維和任務及國際組織的安全承諾。

英國廣播公司（BBC）同日報道，拜登表示，他「絕對會積極地」敦促以色列在與黎巴嫩真主黨的衝突期間停止向聯合國維和人員開火。