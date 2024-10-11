路透社：波斯灣國家憂波及自身油田　籲美國阻以軍襲伊朗石油設施

路透社10月10日引述3名消息人士表示，波斯灣阿拉伯國家正遊說美國阻止以色列襲擊伊朗的石油設施。他們擔心，如果衝突升級，自己的石油設施可能會遭到伊朗盟友的攻擊。



消息人士稱，沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾在內的波斯灣阿拉伯國家為避免遭捲入地區衝突，拒絕讓以色列使用其領空對伊朗進行任何攻擊，並已將這一情況轉達給美國。

伊朗高級官員和外交官告訴路透社，伊朗在本週的會議上警告沙特阿拉伯，如果以色列在發動攻擊時獲得其任何援助，伊朗將無法保證沙特石油設施的安全。

沙特阿拉伯國旗：圖為2018年10月20日在沙特阿拉伯駐土耳其伊斯坦堡領事館上方隨風飄揚的沙特國旗。（Reuters）

報道引述，接近沙特王室的分析人士謝哈比（Ali Shihabi）表示：「伊朗已明確表態，如果波斯灣阿拉伯國家向以色列開放領空，那將被視為一種戰爭行為。」

伊朗消息人士透露，沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）9日與伊朗外長阿拉格希（Abbas Araqchi）的會談重點，就是如何處理以色列可能發動報復攻擊。

圖為2005年7月25日，波斯灣地區石油平台上天然氣燃燒產生的火焰，它的前方有一面伊朗國旗。（Reuters）

美國知情人士告訴路透社，波斯灣阿拉伯國家官員已經與美方聯絡，表達對以色列報復行動的擔憂。然而白宮拒絕評論或證實，相關國家是否有要求美國限制以色列的報復程度。