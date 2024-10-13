特朗普關聯機構遭黑客入侵 初步認為與中國黑客有關
撰文：莊勁菲
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美媒10月12日報道，美國一個與前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）有聯繫的政治組織近日受到黑客攻擊，部分資料外洩。該組織經過調查，初步相信是中國黑客所為。據報，早前也有伊朗黑客竊取特朗普陣營資料。
遭黑客攻擊的組織是「美國優先政策研究院」（America First Policy），由多名前特朗普政府高官創立，負責匯總特朗普競選政治綱要和提供政策建議，其董事局主席麥克馬洪（Linda McMahon）是特朗普2025年總統權力交接團隊的聯合主席。
研究院證實上周發現有黑客攻擊，初步確信涉事的是中國黑客，但未交代哪些資料外洩。並且聲明，作為「美國優先」運動的領先政策研究機構，被敵對外國行為者試圖滲透網絡不足為奇，而黑客的伎倆與早前的類似，因此研究所能及早回應和補救。
這並非特朗普首次遭到黑客攻擊。美國情報機構早前表示，伊朗黑客由特朗普陣營竊取資料，並透過電郵發送給總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的團隊，是伊朗試圖影響美國大選的其中一部分；伊朗否認指控。
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