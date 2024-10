美國大選｜賀錦麗力推經濟政策　與特朗普爭奪黑人男性選票

知情人士透露,美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris,又譯哈里斯)下週將重點宣傳對黑人男性有利的經濟政策,希望吸引更多這個選民群體投票給她,摒棄恃強凌弱、充滿大男人主義的共和黨。



法新社報道,民調顯示共和黨總統候選人特朗普在男性選民中保持領先。本週早些時候,《紐約時報》和錫耶納學院對潛在的男性選民進行的調查顯示,特朗普以51%的絕對優勢超越賀錦麗的40%。

賀錦麗的一些顧問擔心大量黑人男性選民已倒向特朗普。

雖然賀錦麗是美國的第一位女副總統,但她很少在競選中提到這點,避免以自己的性別作為競選討論的核心。但面對爭持激烈的選情,有跡象顯示賀錦麗現在可能被逼正視這個問題。

2024 年10月11日,美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)在亞利桑那州舉行的競選活動發表演說。(Reuters)

路透社引述三名消息人士報道,賀錦麗10月15日將在底特律接受名為「查理曼大神」(Charlamagne tha God)的著名黑人電台主持人訪問。「查理曼大神」一直對拜登政府的施政一直有尖銳批評。

配合15日進行的訪問,賀錦麗將談及黑人企業家獲得資金的途徑、創立小企業的方法和住房解決方案,但她不會討論種族正義議題。

消息人士指,賀錦麗的這些政策將借鑑她為降低成本和促進中產階級發展而提出的更廣泛一攬子經濟計劃。

賀錦麗競選團隊沒有回應對報道的置評請求。

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris,左)2024年8月20日在威斯康星州密爾沃基(Milwaukee)出席活動;美國前總統、共和黨總統候選人特朗普(Donald Trump,右)2024年8月15日在新澤西州貝德明斯特(Bedminster)出席活動。(Reuters)

美國最大民權組織「全國有色人種協進會」(The National Association for the Advancement of Colored People,NAACP)9月的一項民調顯示,超過四分之一的年輕黑人男性表示支持特朗普。美國總統拜登在2020年獲得約80%黑人男性的選票。

特朗普競選團隊表示,他們在賓夕法尼亞州、佐治亞州和內華達州,一直通過與黑人說唱歌手合作、舉辦社區活動和小企業圓桌會議,鎖定這幾個戰場州的黑人選民。

本文獲《聯合早報》授權轉載