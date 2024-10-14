英國人口增至6830萬　移民增幅創75年新高

外來移民增多促使英國人口截至2023年年中增至6830萬人，年增長率1%。



英國國家統計局（OFS）10月8日公佈最新人口數據時說，英國四大區英格蘭、威爾斯、蘇格蘭和北愛爾蘭都呈現人口增長，而主要推動力來自淨移民人數增多。

創紀錄的移民人數促使英格蘭和威爾斯的人口去年年中增加了61萬人，創下75年來最大的年度增幅。英格蘭和威爾斯的人口各增加1%，蘇格蘭和北愛爾蘭則分別增加0.8%和0.5%。

英國近年來收留了大量經濟移民以及乘坐小船從法國經英吉利海峽偷渡至英國的非法移民。移民的湧入佔用了英國本就吃緊的社會資源，引起民眾不滿，成了熱議的政治課題。

圖為2023年3月23日，英國希斯路機場（Heathrow Airport）第5客運大樓入境護照檢查區有標明是英國邊境的標誌。（Reuters）

英國脫離歐盟之後，簽證規則的改變導致來自歐盟的移民人數銳減，不過與此同時英國頒佈新的工作準證條例，使來自印度、尼日利亞和巴基斯坦的移民激增，這些新移民主要是填補醫療保健和社會服務領域的職位空缺。

今年8月，極右團體上街舉行反移民示威，給新上台的工黨政府帶來了新挑戰。首相施紀賢（Keir Starmer）7月走馬上任之後就表示，不會繼續執行前保守黨政府為處理非法移民問題而推出的「盧旺達計劃」。

2022年4月，英國與盧旺達達成協議，計劃將抵達英國的非法移民遣送至盧旺達，並向盧方提供相應資金，這個計劃一直飽受爭議。施紀賢說，他與前政府截然不同，將以務實手段應對非法移民問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

