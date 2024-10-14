墨西哥首任女總統推安全計劃　致力打擊犯罪減少10地區兇案

墨西哥暴力犯罪猖獗，新任總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）10月8日頒布新的安全政策，旨在恢復治安混亂地區的法律和秩序，這些地區頻繁發生與販毒份子、有組織犯罪和人口販賣相關的暴力活動。但她排除對販毒團伙發動新的戰爭。



墨西哥史上首名女總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）2024年10月1日在墨西哥首都墨西哥城宣誓就任，任期6年。（Reuters）

欣鮑姆安全內閣中一個不願具名的閣員透露，欣鮑姆的第一階段計劃是減少10個地區的兇殺案及其他嚴重罪行。與有組織犯罪相關的兇殺案，至少四分之一發生在這些地區，當中包括科利馬（Colima）、蒂華納（Tijuana）、阿卡普爾科（Acapulco）、塞拉亞（Celaya）等危險城市。販毒份子搶奪地盤而衝突頻發的南部恰帕斯州（Chiapas）則會推出安全行動，以及旨在提倡和平的福利計劃。

欣鮑姆10月1日宣誓就職，這位墨西哥首位女總統在記者會上說，她的安全計劃包括與各州的州長和總檢察長辦公室加強協調，打擊暴力犯罪，另外也可能調派國民警衛隊到治安混亂地區。

10月6日，墨西哥發生舉國震驚的兇殺案，南部格雷羅州（Guerrero）首府奇爾潘辛戈市（Chilpancingo）的市長阿科斯（Alejandro Arcos，43歲）就任僅六天慘遭殺害屍首分離，網上流傳照片顯示他的頭顱被置於貨車車頂。

2024年10月6日，墨西哥安全部隊在奇爾潘辛戈(Chilpancingo)市長阿科斯(Alejandro Arcos)遇害地點封鎖現場。(Reuters)

西北部錫那羅亞州（Sinaloa）過去一個月超過150人死於暴力犯罪；中部瓜納華托州（Guanajuato）則發生連串兇殺案，這個工業中心聚集了通用汽車、萬事得、本田等跨國集團；6月大選期間有多達37名候選人遇刺身亡，是墨西哥近代史上最血腥的選舉。墨西哥兇殺案鮮少抓到疑犯，即使有疑犯落網，也難將他們定罪。

安全顧問公司Global Guardian情報部主任巴拉德說，墨西哥犯罪者可以逃脫懲罰，如果不強化法治，將無法保障候選人的安全。他也說，新政府若真的要遏制販毒份子繼續壯大，就應放膽抓捕和提控這些犯罪份子的更多骨幹成員。

2024年10月8日，墨西哥墨西哥城，圖為墨西哥新任總統欣鮑姆上任後簡報一項安全計劃，旨在維護國內秩序打擊犯罪。（Reuters）

墨西哥在打擊販毒份子方面力不從心，主要原因在於資源有限以及軍警貪污給販毒份子通風報信。

墨西哥執法工作大多由各州自行負責，欣鮑姆計劃與各州合作，加強和重組地方警察部隊和檢察機關。公共安全顧問索斯多表示，政府的安全政策需要巨額經費，估計常年安全支出須從目前佔國內生產總值6%，增加至少一倍。

本文獲《聯合早報》授權轉載

