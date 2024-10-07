墨西哥市長上任6天遇害　疑遭斬首後頭顱「擺在車頂」

路透社10月7日報道，墨西哥格雷羅州（Guerrero）首府奇爾潘辛戈（Chilpancingo）的市長阿科斯（Alejandro Arcos）在上任不到一週後，於10月6日被殺。WhatsApp群組中流傳出據稱是死者慘狀相片，圖中死者遭人斬首，頭顱甚至被放在一輛車上展示。



墨西哥格雷羅州（Guerrero）首府奇爾潘辛戈的市長阿科斯（Alejandro Arcos）在上任不到一週後，於10月6日被殺。圖為他生前照片（Alejandro Arcos via Facebook/Handout via REUTERS）

墨西哥格雷羅州（Guerrero）首府奇爾潘辛戈的市長阿科斯（Alejandro Arcos）在上任不到一週後，於10月6日被殺。圖為他生前照片（Alejandro Arcos via Facebook/Handout via REUTERS）

墨西哥格雷羅州州長薩爾加多（Evelyn Salgado）在Facebook發貼文證實阿科斯上任後遇害，並表示「全格雷羅州對他的去世表示哀悼，並充滿憤慨。」

格雷羅州總檢察長辦公室也表示正在調查他的謀殺案。隨後網上流傳一組WhatsApp 群組瘋傳的照片，據稱是已故市長被斬首後頭顱被放在一輛車上，但未經證實。

2024年10月6日，墨西哥安全部隊在奇爾潘辛戈(Chilpancingo)市長阿科斯(Alejandro Arcos)遇害地點封鎖現場。(Reuters)

路透社報道，3天前格雷羅州就有一位新任市政府秘書塔皮亞（Francisco Tapia）被槍殺。這是該州再次有官員遇害。

據報道，格雷羅州是墨西哥對公職人員、記者最致命的地區之一。2023年，格雷羅州便記錄1890宗謀殺案件，單是在6月選舉前，就有6名候選人被殺。其中有案件發生在著名富豪和名人的度假勝地阿卡普爾科（Acapulco）。