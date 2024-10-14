菲律賓防長懷疑中國進行南海行為準則談判意圖

菲律賓國防部長德奧多羅（Gibo Teodoro）對中國進行南海行為準則談判的意圖表示懷疑。



路透社報道，德奧多羅星期一（10月14日）說，雖然總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）已經同意與中國就拖延已久的南海行為準則進行「誠意的討論」，但他對北京的誠意表示質疑。

他告訴記者，「目前，老實說，我看不到（他們的誠意）」。

中國駐馬尼拉大使館沒有立即回應置評請求。

菲律賓國旗：2017年4月21日，菲律賓士兵身在主權爭議的中業島上，並在菲律賓國旗附近立正。（Reuters）

圍繞這條戰略水道的爭端不斷升級，每年有價值3萬億美元（23.4萬億港元）的船運貿易經過南海。

東盟（ASEAN）星期天（13日）發表一份聲明，呼籲迅速就基於國際法的南海行為準則達成一致，以「減少南海的緊張局勢以及發生事故、誤解和誤判的風險」。

這份主席聲明是上星期五（11日）在老撾閉幕的東盟10國峰會的共識。來自美國、俄羅斯、中國、日本、印度和韓國的外交官也參與了當天在老撾舉行的東亞峰會。

南海主權糾紛由來已久，中國宣稱擁有幾乎整個南海的主權，除了中國大陸，文萊、馬來西亞、菲律賓、越南和台灣也宣稱擁有部份南海的主權。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

