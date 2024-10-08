菲律賓前總統杜特爾特重返政壇　競選地方市長

菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）重返政壇，將競選南部城市達沃（Davao）市長。



彭博社10月7日報道，據杜特爾特親信、參議員邦戈（Bong Go）透露，杜特爾特7日提交競選達沃市長的候選人資格申請。

此舉標誌着杜特爾特將重返政壇，但他並未再次爭取國家領導人的位子，而是選擇競選曾經三次擔任過的地方職位。

另據菲律賓GMA新聞報道，杜特爾特的兒子、現任達沃市長塞巴斯蒂安（Sebastian Duterte）將競選副市長。

杜特爾特2024年10月7日提交競選達沃市長的候選人資格申請（FB@Bong Go）

杜特爾特的前發言人帕內洛（Salvador Panelo）此前表明，杜特爾特父子都在考慮競選參議院席位。

菲律賓將在2025年舉行中期選舉，候選人可在8日之前撤回或考慮替換人選。

2022年6月，菲律賓時任總統杜特爾特和時任當選總統小馬可斯在副總統就任儀式舉行期間合影。（Photo by Ezra Acayan/Getty Images）

現年79歲的杜特爾特曾於2016年當選菲律賓總統。2021年10月，他宣布不會在次年競選副總統，並且將在2022年任期屆滿後立刻退出政壇。

杜特爾特家族正在為政治權力而戰，此前與總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）的聯盟，因中國關係和憲法改革等政策分歧而破裂。

杜特爾特因毒品戰爭而受到國際刑事法院和國會的調查，他的女兒薩拉（Sara Duterte）是現任副總統，正面臨彈劾威脅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

