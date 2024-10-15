寶馬CEO：歐盟須取消2035年新車零排放法例　以減少依賴中國電池

德國車企寶馬（BMW）行政總裁齊普斯（Oliver Zipse）10月15日表示，歐盟必須取消從2035年要求所有新車使用零排放引擎的法例，以減少對中國電池供應鏈的依賴並發揮其自身的技術優勢。



齊普斯一直致力說服監管機構允許車企使用各種不同的技術，其中包括電子燃料（e-fuel，又稱合成燃料）、生物燃料和氫燃料等替代燃料。他指出，歐洲現時處於悲觀的情緒 ，他認為歐洲需要一個嶄新的監管框架以保持其競爭力。

齊普斯在出席巴黎車展時表示：「作為全面二氧化碳減排計劃的一部份，調整2035年100%新車零排放的目標將讓歐洲的代工生產商減少對中國電池的依賴。」

他補充道：「為了確保歐洲車企走正確的方向，在政策框架內對所採用科技保持靈活至關重要。」

2023年3月28日，歐盟通過具重大意義的法案，要求成員國由2035年起，必須確保出售的新車都是零排放。法案意味禁止車企銷售柴油和汽油車輛，目標從2030年起，將二氧化碳的排放量從2021年的水平降低55%。

寶馬、福士和雷諾等汽車製造商及意大利政府都曾呼籲放寬或推遲減低二氧化碳排放的目標，擔心因電動車銷售低於預期無法「達標」而面臨巨額罰款。

2024年10月15日，德國車企寶馬的行政總裁Oliver Zipse在法國出席巴黎車展期間發表講話。（Reuters）

儘管如此，鑑於汽車業需要政策透明度以及意識到應對氣候變化的緊迫性，德國政府拒絕提前對2035年實現減排目標的檢視。

同樣在巴黎，法國汽車協會（PFA）負責人並沒有提出廢除2035年新車零排放的法例，但表示有必要迅速「回到談判桌」檢視2035年生效的減排目標，現時歐盟計劃在2026年進行檢視。