俄男出海觀鯨失聯　漂流66天奇蹟獲救　同行兄侄不幸死亡｜有片

現年46歲的俄羅斯男子皮丘金（Mikhail Pichugin）8月9日乘坐充氣船出海觀鯨時失聯，在鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）上漂流兩個多月，最終於10月14日獲救，他被發現時全身虛弱，比事發前暴瘦50公斤（約110磅）；與他同行、49歲的哥哥謝爾蓋（Sergei Pichugin）及15歲侄子Ilya則不幸死亡。



《衛報》引述與俄羅斯執法部門有密切聯繫的Telegram頻道Baza稱，3人起初有約20公升飲用水，後來依靠收集雨水並吃乾麵條和豌豆維生。皮丘金的妻子Yekaterina向俄媒表示：「這是一個奇蹟，他們只帶了足夠維持兩週的食物和水。」

Baza指出，皮丘金獲救後告訴漁民，侄子於9月初已去世，此後兩兄弟在船上度過大約3星期。謝爾蓋後來意外掉進冰冷的水中，儘管皮丘金迅速救起他，惟謝爾蓋很快就因此而去世。

網民轉載俄羅斯遠東交通檢察官辦公室公開皮丘金獲救的片段：

皮丘金隨後將哥哥和侄子的屍體綁在船上，防止他們落入海浪中，並將他們的救生衣掛在船邊，希望引起路過船隻的注意。

據俄羅斯媒體報道，皮丘金和哥哥、侄子三人於8月中乘坐充氣船，從遠東哈巴羅夫斯克海岸出發前往庫頁島看鯨魚，惟他們出發後不久便失聯，下落不明。直至他們66日後獲救一刻，他們的位置距離原定目的地多達約1000公里之遠。

據俄羅斯媒體報道，漁民們日前在鄂霍次克海上發現皮丘金的充氣船後，迅速將他運送到俄羅斯港口馬加丹（Magadan）救治。他抵達陸地後面容憔悴，被包裹在毛毯中，隨後被擔架抬走，其體重比出海時驟降50公斤（約110磅）。

地區醫院首席醫生Yury Lednev表示，皮丘金的病情大致穩定，並稱他可能患有低溫症。

當地交通部門已對皮丘金可能違反安全規則的行為展開調查，他可能面臨刑事指控，並面臨最高7年監禁的風險。