首位引渡美國日人夏威夷獄中被殺　曾因謀殺日本靈媒母子震驚兩國

10月16日報道，夏威夷監獄一名59歲日本人囚犯福佐雷太（Raita Fukusaku）於獄中被殺害，他是1994年殺害日本女靈媒藤田小女姬及其兒子的謀殺犯。消息指，殺死福佐的兇手是他的同室獄友。



據夏威夷州懲教與康復署表示，檀香山郊外阿伊亞（Aiea）的哈拉瓦懲教所（Halawa Correctional Facility）的工作人員14日早上發現福佐躺在牢房地板上，頭頸受創，血流不止。

懲教署表示，經判定受害者是被他的同室獄友（男，38歲）襲擊並刺傷，該獄友當即被帶走並安置於拘留室內。目前調查仍在進行中。

報道指，福佐是第一位被引渡到美國並被判謀殺罪的日本公民，原本因兩項二級謀殺罪正在監獄服刑。福佐的前律師Myles Breiner向美媒表示，福佐在監獄服刑 30 年來從未遇到任何問題，「他與幫派無關，他似乎超越了這一切。他與所有員工相處融洽。我對發生這樣的事並不滿意，這不應該發生。」

潛逃日本自首後被引渡回美國

據日本《讀賣新聞》報導，福佐出生於日本神奈川縣，1994年他在夏威夷檀香山（Honolulu）殺害了日本著名占卜師藤田小女姬及其兒子藤田五郎，被美國法院判定犯下二級謀殺罪，後被處以終身監禁。福佐在案發後一度潛逃回日本，但根據日美之間的引渡條約，他成為第一名因謀殺罪而被引渡至美國受審的日本人。

1994年在夏威夷被殺害的日本靈媒藤田小女姬。（YouTube/ Island News 影片截圖）

當年2月23日下午5點左右，56歲的日本靈媒藤田小女姬被發現中彈死在一起火單位之內。事發前一小時，她還在打電話向銀行申請借貸，銀行職員聽到藤田驚恐的聲音，於是聯絡日本領事館。當領事館職員趕到公寓時，發現藤田被射殺。而其20歲的獨生子、夏威夷大學學生藤田五郎，同日被發現燒死在車內，胸部還有槍傷，距離藤田小女姬遇害的公寓大樓僅數公里遠。

1995年，福作雷太（音譯）出現在美國夏威夷法庭。（YouTube/ Island News 影片截圖）

其後，警方對五郎的關係網進行調查，發現其一同潛水的朋友，當時28歲的福佐曾因非法持有槍支被定罪。之後在福佐的公寓內發現與犯罪現場相同的彈藥，且該公寓離事發地點很近。另外在其公寓內沙發上檢測到了五郎的DNA，還發現福佐把屬於靈媒藤田的金飾拿到當鋪換了2000美元。警方於是鎖定福佐是兩宗謀殺案的兇手，並透過國際刑警組織向日本警察廳要求逮捕福佐。